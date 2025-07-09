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В бюро французской партии "Национальное объединение" прошли обыски - РИА Новости, 09.07.2025
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12:22 09.07.2025 (обновлено: 12:28 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/obyski-2028115939.html
В бюро французской партии "Национальное объединение" прошли обыски
В бюро французской партии "Национальное объединение" прошли обыски - РИА Новости, 09.07.2025
В бюро французской партии "Национальное объединение" прошли обыски
Полиция в среду проводит обыски в бюро французской правой партии "Национальное объединение", были изъяты документы и финансовые отчеты, сообщил глава партии... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:22:00+03:00
2025-07-09T12:28:00+03:00
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ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Полиция в среду проводит обыски в бюро французской правой партии "Национальное объединение", были изъяты документы и финансовые отчеты, сообщил глава партии Жордан Барделла."С 8.50 утра штаб-квартира "Национального объединения", включая офисы его лидеров, подверглась обыску, который проводили около двадцати вооруженных полицейских из Финансовой бригады в бронежилетах в сопровождении двух следственных судей. Все электронные письма, документы и бухгалтерские записи ведущей оппозиционной партии были изъяты", - написал он в соцсети Х.Барделла отметил, что все файлы, касающиеся недавних региональных, президентских, законодательных и европейских кампаний партии находятся в руках суда.
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в мире, франция
В мире, Франция
В бюро французской партии "Национальное объединение" прошли обыски

В бюро французской партии "Национальное объединение" при обысках изъяли отчеты

© Getty Images / marc chesneauАвтомобили французской жандармерии
Автомобили французской жандармерии - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Getty Images / marc chesneau
Автомобили французской жандармерии. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Полиция в среду проводит обыски в бюро французской правой партии "Национальное объединение", были изъяты документы и финансовые отчеты, сообщил глава партии Жордан Барделла.
"С 8.50 утра штаб-квартира "Национального объединения", включая офисы его лидеров, подверглась обыску, который проводили около двадцати вооруженных полицейских из Финансовой бригады в бронежилетах в сопровождении двух следственных судей. Все электронные письма, документы и бухгалтерские записи ведущей оппозиционной партии были изъяты", - написал он в соцсети Х.
Барделла отметил, что все файлы, касающиеся недавних региональных, президентских, законодательных и европейских кампаний партии находятся в руках суда.
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