https://ria.ru/20250709/obyski-2028115939.html

В бюро французской партии "Национальное объединение" прошли обыски

В бюро французской партии "Национальное объединение" прошли обыски - РИА Новости, 09.07.2025

В бюро французской партии "Национальное объединение" прошли обыски

Полиция в среду проводит обыски в бюро французской правой партии "Национальное объединение", были изъяты документы и финансовые отчеты, сообщил глава партии... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:22:00+03:00

2025-07-09T12:22:00+03:00

2025-07-09T12:28:00+03:00

в мире

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025761499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1e942ad9b78421a5580ed4895f78d6e.jpg

ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Полиция в среду проводит обыски в бюро французской правой партии "Национальное объединение", были изъяты документы и финансовые отчеты, сообщил глава партии Жордан Барделла."С 8.50 утра штаб-квартира "Национального объединения", включая офисы его лидеров, подверглась обыску, который проводили около двадцати вооруженных полицейских из Финансовой бригады в бронежилетах в сопровождении двух следственных судей. Все электронные письма, документы и бухгалтерские записи ведущей оппозиционной партии были изъяты", - написал он в соцсети Х.Барделла отметил, что все файлы, касающиеся недавних региональных, президентских, законодательных и европейских кампаний партии находятся в руках суда.

https://ria.ru/20250708/frantsiya-2027835225.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция