https://ria.ru/20250709/obstrely-2028040598.html
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:16:00+03:00
2025-07-09T00:16:00+03:00
2025-07-09T00:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пять вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняется в сообщении, всего было выпущено пять боеприпасов. По данным управления, сведений о жертвах среди мирных жителей не поступало. За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив пять боеприпасов