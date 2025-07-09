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Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ в Херсонской области
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.07.2025
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ в Херсонской области
Мирный житель населенного пункта Новая Збурьевка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, всего за сутки ствольная артиллерия ВСУ нанесла 39 РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:48:00+03:00
2025-07-09T10:48:00+03:00
2025-07-09T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Мирный житель населенного пункта Новая Збурьевка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, всего за сутки ствольная артиллерия ВСУ нанесла 39 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Новой Збурьевке ранения получил мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима были проведены ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам ВСУ подверглись девять населенных пунктов Херсонской области: Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Каиры, Рыбальче, Солонцы.
https://ria.ru/20250708/shebekino-2028020533.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
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днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ в Херсонской области
Мирный житель населенного пункта Новая Збурьевка пострадал при обстреле ВСУ