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Швейцария продолжит диалог с Россией в рамках ОБСЕ - РИА Новости, 09.07.2025
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12:55 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/obse-2028122046.html
Швейцария продолжит диалог с Россией в рамках ОБСЕ
Швейцария продолжит диалог с Россией в рамках ОБСЕ - РИА Новости, 09.07.2025
Швейцария продолжит диалог с Россией в рамках ОБСЕ
Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:55:00+03:00
2025-07-09T12:55:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, заявили РИА Новости в МИД Швейцарии. В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с руководителем рабочей группы по председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году ситуацию в организации, изложил оценки причин кризиса в ОБСЕ. "Обмены (мнениями - ред.) будут продолжены с Россией, как и со всеми другими государствами-участниками (ОБСЕ - ред.). Действительно, Швейцария убеждена, что диалог и сотрудничество со всеми государствами-участниками - это единственный путь к поиску мирных и прочных решений войн, кризисов и конфликтов. Программа обменов и визитов во время председательства Швейцарии еще не определена", - сказали в ведомстве. Ранее в мае замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, в ходе беседы российская сторона изложила свое видение причин деградации ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Глава МИД России Сергей Лавров в декабре также обсудил с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию в ОБСЕ и конфликт на Украине. В феврале посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что удастся "сверить часы" с Берном по взаимодействию в рамках ОБСЕ. Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред РФ при организации Александр Лукашевич уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.
https://ria.ru/20250706/buyakevich-2027454026.html
https://ria.ru/20250701/obse-2026413072.html
https://ria.ru/20250707/obse-2027575968.html
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в мире, швейцария, россия, александр грушко, сергей гармонин, сергей лавров, обсе
В мире, Швейцария, Россия, Александр Грушко, Сергей Гармонин, Сергей Лавров, ОБСЕ
Швейцария продолжит диалог с Россией в рамках ОБСЕ

МИД Швейцарии: обмены мнениями с Россией в рамках ОБСЕ будут продолжены

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Ronald Zak
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ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, заявили РИА Новости в МИД Швейцарии.
В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с руководителем рабочей группы по председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году ситуацию в организации, изложил оценки причин кризиса в ОБСЕ.
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Позиция Запада по отношению к России в ОБСЕ не монолитна, заявил Буякевич
6 июля, 08:38
"Обмены (мнениями - ред.) будут продолжены с Россией, как и со всеми другими государствами-участниками (ОБСЕ - ред.). Действительно, Швейцария убеждена, что диалог и сотрудничество со всеми государствами-участниками - это единственный путь к поиску мирных и прочных решений войн, кризисов и конфликтов. Программа обменов и визитов во время председательства Швейцарии еще не определена", - сказали в ведомстве.
Ранее в мае замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, в ходе беседы российская сторона изложила свое видение причин деградации ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Глава МИД России Сергей Лавров в декабре также обсудил с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию в ОБСЕ и конфликт на Украине.
Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
ОБСЕ переживает системный кризис, заявил Лукашевич
1 июля, 01:17
В феврале посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что удастся "сверить часы" с Берном по взаимодействию в рамках ОБСЕ.
Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред РФ при организации Александр Лукашевич уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Зампостпреда при ОБСЕ рассказал об ультиматуме Запада по Украине
7 июля, 06:23
 
В миреШвейцарияРоссияАлександр ГрушкоСергей ГармонинСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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