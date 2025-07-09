Швейцария продолжит диалог с Россией в рамках ОБСЕ
МИД Швейцарии: обмены мнениями с Россией в рамках ОБСЕ будут продолжены
© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
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ЖЕНЕВА, 9 июл - РИА Новости. Швейцария продолжит обмен мнениями с Россией в рамках подготовки к председательству Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, заявили РИА Новости в МИД Швейцарии.
В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с руководителем рабочей группы по председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году ситуацию в организации, изложил оценки причин кризиса в ОБСЕ.
"Обмены (мнениями - ред.) будут продолжены с Россией, как и со всеми другими государствами-участниками (ОБСЕ - ред.). Действительно, Швейцария убеждена, что диалог и сотрудничество со всеми государствами-участниками - это единственный путь к поиску мирных и прочных решений войн, кризисов и конфликтов. Программа обменов и визитов во время председательства Швейцарии еще не определена", - сказали в ведомстве.
Ранее в мае замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг, в ходе беседы российская сторона изложила свое видение причин деградации ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Глава МИД России Сергей Лавров в декабре также обсудил с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию в ОБСЕ и конфликт на Украине.
ОБСЕ переживает системный кризис, заявил Лукашевич
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В феврале посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что удастся "сверить часы" с Берном по взаимодействию в рамках ОБСЕ.
Россия ранее не раз заявляла о деградации ОБСЕ. Так, постпред РФ при организации Александр Лукашевич уже подчеркивал, что диалог в ОБСЕ никогда не прекращался, даже в самые тяжелые кризисные моменты, но в последнее время форум деградирует.