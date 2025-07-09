Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028125639.html
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику - РИА Новости, 09.07.2025
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику
Запад превратил образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных стран, признание Йельского университета* нежелательной организацией связано РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:00:00+03:00
2025-07-09T13:00:00+03:00
россия
мария захарова
йельский университет
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152355/76/1523557639_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_48c918c896b3d5c957e82b342d8238c9.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запад превратил образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных стран, признание Йельского университета* нежелательной организацией связано с тем, что он стал рассадником враждебной деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве. "Западные страны уже давно превратили образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств через такие точки входа. С нами такое не пройдет", - сказала Захарова на брифинге в среду. Дипломат добавила, что "очаг просвещения" закрыли не потому, что Россия какая-то недемократичная, а потому, что он превратился в рассадник враждебной деятельности против нашей страны.* признано в России нежелательной организацией
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028090476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152355/76/1523557639_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_7f953f89f3b569149a0d1001330fc959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, йельский университет, генеральная прокуратура рф
Россия, Мария Захарова, Йельский университет, Генеральная прокуратура РФ
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику

Захарова: Запад превратил образование в инструмент вмешательства в дела стран

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости
Здание МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запад превратил образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных стран, признание Йельского университета* нежелательной организацией связано с тем, что он стал рассадником враждебной деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве.
"Западные страны уже давно превратили образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств через такие точки входа. С нами такое не пройдет", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Дипломат добавила, что "очаг просвещения" закрыли не потому, что Россия какая-то недемократичная, а потому, что он превратился в рассадник враждебной деятельности против нашей страны.
* признано в России нежелательной организацией
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Госдуме отреагировали на признание Йеля* нежелательной организацией
Вчера, 10:51
 
РоссияМария ЗахароваЙельский университетГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала