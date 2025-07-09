https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028125639.html

МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику

МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику - РИА Новости, 09.07.2025

МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику

Запад превратил образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных стран, признание Йельского университета* нежелательной организацией связано РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:00:00+03:00

2025-07-09T13:00:00+03:00

2025-07-09T13:00:00+03:00

россия

мария захарова

йельский университет

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запад превратил образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных стран, признание Йельского университета* нежелательной организацией связано с тем, что он стал рассадником враждебной деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве. "Западные страны уже давно превратили образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств через такие точки входа. С нами такое не пройдет", - сказала Захарова на брифинге в среду. Дипломат добавила, что "очаг просвещения" закрыли не потому, что Россия какая-то недемократичная, а потому, что он превратился в рассадник враждебной деятельности против нашей страны.* признано в России нежелательной организацией

https://ria.ru/20250709/gosduma-2028090476.html

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россия, мария захарова, йельский университет, генеральная прокуратура рф