https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028125639.html
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику - РИА Новости, 09.07.2025
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику
Запад превратил образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных стран, признание Йельского университета* нежелательной организацией связано РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:00:00+03:00
2025-07-09T13:00:00+03:00
2025-07-09T13:00:00+03:00
россия
мария захарова
йельский университет
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152355/76/1523557639_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_48c918c896b3d5c957e82b342d8238c9.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запад превратил образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных стран, признание Йельского университета* нежелательной организацией связано с тем, что он стал рассадником враждебной деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве. "Западные страны уже давно превратили образование в инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств через такие точки входа. С нами такое не пройдет", - сказала Захарова на брифинге в среду. Дипломат добавила, что "очаг просвещения" закрыли не потому, что Россия какая-то недемократичная, а потому, что он превратился в рассадник враждебной деятельности против нашей страны.* признано в России нежелательной организацией
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028090476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152355/76/1523557639_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_7f953f89f3b569149a0d1001330fc959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, йельский университет, генеральная прокуратура рф
Россия, Мария Захарова, Йельский университет, Генеральная прокуратура РФ
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику
Захарова: Запад превратил образование в инструмент вмешательства в дела стран