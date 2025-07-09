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В Ростовской области объявили экстренное предупреждение из-за жары - РИА Новости, 09.07.2025
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16:45 09.07.2025
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В Ростовской области объявили экстренное предупреждение из-за жары
В Ростовской области объявили экстренное предупреждение из-за жары - РИА Новости, 09.07.2025
В Ростовской области объявили экстренное предупреждение из-за жары
Жара до 42 градусов ожидается во второй половине дня со среды по воскресенье включительно на территории Ростовской области, сообщил департамент по... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:45:00+03:00
2025-07-09T16:45:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Жара до 42 градусов ожидается во второй половине дня со среды по воскресенье включительно на территории Ростовской области, сообщил департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. "Внимание! Экстренное предупреждение: сильная жара!" - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство уточнило, что на территории Ростовской области со среды, а также во второй половине дня в четверг, пятницу, субботу и воскресенье ожидается сильная жара до 40-42 градусов. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций посоветовал жителям региона избегать длительного пребывания на улице в самые жаркие часы, пить больше жидкости, следить за самочувствием, особенно при хронических заболеваниях, а также не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях.
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ростовская область, россия, происшествия, погода
Ростовская область, Россия, Происшествия, Погода
В Ростовской области объявили экстренное предупреждение из-за жары

В Ростовской области во второй половине дня ожидается жара до 42 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на во время прогулки с детьми
Люди на во время прогулки с детьми - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди на во время прогулки с детьми. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Жара до 42 градусов ожидается во второй половине дня со среды по воскресенье включительно на территории Ростовской области, сообщил департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
"Внимание! Экстренное предупреждение: сильная жара!" - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Ведомство уточнило, что на территории Ростовской области со среды, а также во второй половине дня в четверг, пятницу, субботу и воскресенье ожидается сильная жара до 40-42 градусов.
Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций посоветовал жителям региона избегать длительного пребывания на улице в самые жаркие часы, пить больше жидкости, следить за самочувствием, особенно при хронических заболеваниях, а также не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях.
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