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Силуанов сообщил о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году - РИА Новости, 09.07.2025
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15:50 09.07.2025 (обновлено: 18:08 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/objazatelstva-2028162188.html
Силуанов сообщил о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году
Силуанов сообщил о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году - РИА Новости, 09.07.2025
Силуанов сообщил о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил о выполнении всех социальных обязательств, запланированных федеральным бюджетом на прошлый год. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:50:00+03:00
2025-07-09T18:08:00+03:00
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россия
антон силуанов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов сообщил о выполнении всех социальных обязательств, запланированных федеральным бюджетом на прошлый год."Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", — заявил он во время выступления в Госдуме. По словам Силуанова, при подготовке бюджетной политики на 2024-й стояли следующие задачи:В среду Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.Проект федерального бюджета на 2026-й внесут в нижнюю палату парламента до 1 октября.
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002869619.html
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Хорошие новости
Силуанов сообщил о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году

Силуанов: все соцобязательства, запланированные бюджетом на 2024 год, выполнены

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы
Министр финансов Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов сообщил о выполнении всех социальных обязательств, запланированных федеральным бюджетом на прошлый год.
"Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", — заявил он во время выступления в Госдуме.
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По словам Силуанова, при подготовке бюджетной политики на 2024-й стояли следующие задачи:
  • полное исполнение всех соцобязательств;
  • технологическое развитие и улучшение инфраструктуры страны;
  • обеспечение нужд армии и потребностей оборонной промышленности для достижения целей СВО, помощь семьям участников спецоперации;
  • поддержка регионов и интеграция новых российских субъектов в общую бюджетную систему.
В среду Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.
Проект федерального бюджета на 2026-й внесут в нижнюю палату парламента до 1 октября.
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