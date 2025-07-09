Силуанов сообщил о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году
Силуанов: все соцобязательства, запланированные бюджетом на 2024 год, выполнены
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы
Министр финансов Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов сообщил о выполнении всех социальных обязательств, запланированных федеральным бюджетом на прошлый год.
"Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", — заявил он во время выступления в Госдуме.
По словам Силуанова, при подготовке бюджетной политики на 2024-й стояли следующие задачи:
- полное исполнение всех соцобязательств;
- технологическое развитие и улучшение инфраструктуры страны;
- обеспечение нужд армии и потребностей оборонной промышленности для достижения целей СВО, помощь семьям участников спецоперации;
- поддержка регионов и интеграция новых российских субъектов в общую бюджетную систему.
В среду Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.
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