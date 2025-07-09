https://ria.ru/20250709/objazatelstva-2028162188.html

Силуанов сообщил о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году

Силуанов сообщил о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году - РИА Новости, 09.07.2025

Силуанов сообщил о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о выполнении всех социальных обязательств, запланированных федеральным бюджетом на прошлый год. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:50:00+03:00

2025-07-09T15:50:00+03:00

2025-07-09T18:08:00+03:00

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антон силуанов

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов сообщил о выполнении всех социальных обязательств, запланированных федеральным бюджетом на прошлый год."Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", — заявил он во время выступления в Госдуме. По словам Силуанова, при подготовке бюджетной политики на 2024-й стояли следующие задачи:В среду Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.Проект федерального бюджета на 2026-й внесут в нижнюю палату парламента до 1 октября.

https://ria.ru/20250304/gosduma-2002869619.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, антон силуанов, госдума рф