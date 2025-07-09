https://ria.ru/20250709/nvidia-2028176917.html

Nvidia установила рекорд по размеру капитализации

Nvidia установила рекорд по размеру капитализации - РИА Новости, 09.07.2025

Nvidia установила рекорд по размеру капитализации

Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:45:00+03:00

2025-07-09T16:45:00+03:00

2025-07-09T17:10:00+03:00

экономика

nvidia corporation

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.По состоянию на 17.03 мск цена акций Nvidia росла на 2,55% - до 164,09 доллара за ценную бумагу.Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 164,38 доллара. Из расчета такой стоимости акций капитализация компании составила 4,011 триллиона долларов.С начала текущего года цена акций Nvidia подскочила более чем на 22%. При этом по итогам 2024 года они подорожали сразу в 2,7 раза."Мы считаем, что Nvidia занимает действительно уникальное положение и что она сохранит его в течение следующего десятилетия", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Loomis, Sayles & Co Азиза Хамзаогуллари (Aziz Hamzaogullari).Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

https://ria.ru/20250609/nvidia-2021833981.html

https://ria.ru/20250228/singapur-2002220740.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, nvidia corporation