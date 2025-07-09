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Nvidia установила рекорд по размеру капитализации - РИА Новости, 09.07.2025
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16:45 09.07.2025 (обновлено: 17:10 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/nvidia-2028176917.html
Nvidia установила рекорд по размеру капитализации
Nvidia установила рекорд по размеру капитализации - РИА Новости, 09.07.2025
Nvidia установила рекорд по размеру капитализации
Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:45:00+03:00
2025-07-09T17:10:00+03:00
экономика
nvidia corporation
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.По состоянию на 17.03 мск цена акций Nvidia росла на 2,55% - до 164,09 доллара за ценную бумагу.Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 164,38 доллара. Из расчета такой стоимости акций капитализация компании составила 4,011 триллиона долларов.С начала текущего года цена акций Nvidia подскочила более чем на 22%. При этом по итогам 2024 года они подорожали сразу в 2,7 раза."Мы считаем, что Nvidia занимает действительно уникальное положение и что она сохранит его в течение следующего десятилетия", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Loomis, Sayles &amp; Co Азиза Хамзаогуллари (Aziz Hamzaogullari).Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
https://ria.ru/20250609/nvidia-2021833981.html
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экономика, nvidia corporation
Экономика, NVIDIA Corporation
Nvidia установила рекорд по размеру капитализации

Nvidia стала первой компанией с капитализацией более четырех триллионов долларов

© Getty Images / Justin SullivanШтаб-квартира компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния, США
Штаб-квартира компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Getty Images / Justin Sullivan
Штаб-квартира компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния, США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.03 мск цена акций Nvidia росла на 2,55% - до 164,09 доллара за ценную бумагу.
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Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 164,38 доллара. Из расчета такой стоимости акций капитализация компании составила 4,011 триллиона долларов.
С начала текущего года цена акций Nvidia подскочила более чем на 22%. При этом по итогам 2024 года они подорожали сразу в 2,7 раза.
"Мы считаем, что Nvidia занимает действительно уникальное положение и что она сохранит его в течение следующего десятилетия", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Loomis, Sayles & Co Азиза Хамзаогуллари (Aziz Hamzaogullari).
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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