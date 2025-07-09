https://ria.ru/20250709/novgorod-2028240645.html

В Великом Новгороде во время грозы загорелась подстанция

В Великом Новгороде во время грозы загорелась подстанция - РИА Новости, 09.07.2025

В Великом Новгороде во время грозы загорелась подстанция

Подстанция загорелась в Великом Новгороде из-за грозы, часть города осталась без света, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Александр Розбаум. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:01:00+03:00

2025-07-09T23:01:00+03:00

2025-07-09T23:25:00+03:00

происшествия

жкх

великий новгород

новгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Подстанция загорелась в Великом Новгороде из-за грозы, часть города осталась без света, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Александр Розбаум. "В связи с сильной грозой произошло возгорание на подстанции в районе улицы Якова Павлова, в связи с чем отключена подача электроэнергии в части района Державинский, улицы Хутынская, Большая Московская и Московская. В настоящее время на месте работают службы пожаротушения и аварийные бригады", - сообщил Розбаум в Telegram-канале.Он уточнил, что принимаются все возможные меры по восстановлению электроснабжения. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в подстанцию несколько раз попала молния. В Великом Новгороде уже второй час идет сильный дождь с грозой.Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что надзорное ведомство организовало проверку. Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при содержании объектов электросетевого хозяйства. В ведомстве также уточнили, что массовое отключение электроэнергии произошло не только на территории Великого Новгорода, но и в Новгородском районе.Как уточняют в пресс-службе МЧС региона, тушение пожара на трансформаторной подстанции продолжается. На данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250102/svet-1992332139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, великий новгород, новгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)