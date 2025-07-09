https://ria.ru/20250709/novgorod-2028199457.html

В Нижнем Новгороде пациентка напала на фельдшера скорой помощи

В Нижнем Новгороде пациентка напала на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 09.07.2025

В Нижнем Новгороде пациентка напала на фельдшера скорой помощи

Агрессивная пациентка напала на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде, медик получил ушибы лица, СК завел дело о хулиганстве. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:57:00+03:00

2025-07-09T17:57:00+03:00

2025-07-09T17:57:00+03:00

происшествия

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УФА, 9 июл - РИА Новости. Агрессивная пациентка напала на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде, медик получил ушибы лица, СК завел дело о хулиганстве. "Согласно поступившей информации, днем 8 июля на 37-летнего фельдшера ГБУЗ НО ССМПНН, находившегося при исполнении служебных обязанностей в Сормовском районе Нижнего Новгорода, совершила нападение агрессивная пациентка. Пострадавшего работника доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, врачи диагностировали у фельдшера ушибы лица. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести", - сообщила Гострудинспекция Нижегородской области. СУСК РФ в свою очередь сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам). Telegram-канал Mash отмечает, что на фельдшера "скорой" напала пьяная роженица, якобы женщина продолжила бесчинствовать и в родильном доме.

https://ria.ru/20250630/peterburg-2026234303.html

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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)