Nordwind пока не планирует летать в Геленджик
Авиакомпания Nordwind пока не планирует выполнять полеты в аэропорт Геленджика
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании NordwindСамолет авиакомпании Nordwind
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind предварительно не планирует выполнять полеты в аэропорт Геленджика, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Полетов в Геленджик пока не планируем", - сказали в компании.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.