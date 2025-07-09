https://ria.ru/20250709/nordwind-2028214605.html

Nordwind пока не планирует летать в Геленджик

Nordwind пока не планирует летать в Геленджик - РИА Новости, 09.07.2025

Nordwind пока не планирует летать в Геленджик

Авиакомпания Nordwind предварительно не планирует выполнять полеты в аэропорт Геленджика, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:18:00+03:00

2025-07-09T19:18:00+03:00

2025-07-09T19:18:00+03:00

геленджик

юг

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind предварительно не планирует выполнять полеты в аэропорт Геленджика, сообщили РИА Новости в компании. "Полетов в Геленджик пока не планируем", - сказали в компании. Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250709/aeroport-2028179138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, юг, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот