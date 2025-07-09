https://ria.ru/20250709/neft-2028186382.html

Три российские компании заинтересовались разведкой нефти в Ливии

Три российские компании заинтересовались разведкой нефти в Ливии - РИА Новости, 09.07.2025

Три российские компании заинтересовались разведкой нефти в Ливии

Три российские нефтяные компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть" проявляют интерес к разведке месторождений в Ливии и участии в нефтедобыче в этой... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:17:00+03:00

2025-07-09T17:17:00+03:00

2025-07-09T17:31:00+03:00

экономика

ливия

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газпром

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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Три российские нефтяные компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть" проявляют интерес к разведке месторождений в Ливии и участии в нефтедобыче в этой стране, сообщил РИА Новости в кулуарах 9-го международного семинара ОПЕК министр нефти и газа базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Халифа Абд ас-Садек."Три российские компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть", проявили интерес к участию в проектах нефтеразведки и добычи в Ливии... Но нам нужно больше российских компаний в Ливии, поэтому мы приглашаем все российские нефтяные компании принять участие в тендере на разведку месторождений", - сказал он.Ранее исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Масуд Сулейман сообщил, что первый за 17 лет тендер на разведку нефти был объявлен в Ливии. Согласно данным министерства нефти и газа Ливии, до настоящего момента от иностранных компаний было получено более 400 заявок.Девятый международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" начал свою работу в Вене в среду. На нем собрались министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли. Мероприятие пройдет 9 и 10 июля во дворце Хофбург в центре австрийской столицы. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.

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экономика, ливия, лукойл, газпром, опек, вена