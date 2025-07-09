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Три российские компании заинтересовались разведкой нефти в Ливии - РИА Новости, 09.07.2025
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17:17 09.07.2025 (обновлено: 17:31 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/neft-2028186382.html
Три российские компании заинтересовались разведкой нефти в Ливии
Три российские компании заинтересовались разведкой нефти в Ливии - РИА Новости, 09.07.2025
Три российские компании заинтересовались разведкой нефти в Ливии
Три российские нефтяные компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть" проявляют интерес к разведке месторождений в Ливии и участии в нефтедобыче в этой... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:17:00+03:00
2025-07-09T17:31:00+03:00
экономика
ливия
лукойл
газпром
опек
вена
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Три российские нефтяные компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть" проявляют интерес к разведке месторождений в Ливии и участии в нефтедобыче в этой стране, сообщил РИА Новости в кулуарах 9-го международного семинара ОПЕК министр нефти и газа базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Халифа Абд ас-Садек."Три российские компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть", проявили интерес к участию в проектах нефтеразведки и добычи в Ливии... Но нам нужно больше российских компаний в Ливии, поэтому мы приглашаем все российские нефтяные компании принять участие в тендере на разведку месторождений", - сказал он.Ранее исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Масуд Сулейман сообщил, что первый за 17 лет тендер на разведку нефти был объявлен в Ливии. Согласно данным министерства нефти и газа Ливии, до настоящего момента от иностранных компаний было получено более 400 заявок.Девятый международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" начал свою работу в Вене в среду. На нем собрались министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли. Мероприятие пройдет 9 и 10 июля во дворце Хофбург в центре австрийской столицы. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.
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Новости
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экономика, ливия, лукойл, газпром, опек, вена
Экономика, Ливия, ЛУКОЙЛ, Газпром, ОПЕК, Вена
Три российские компании заинтересовались разведкой нефти в Ливии

Российские компании проявляют интерес к разведке месторождений нефти в Ливии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Три российские нефтяные компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть" проявляют интерес к разведке месторождений в Ливии и участии в нефтедобыче в этой стране, сообщил РИА Новости в кулуарах 9-го международного семинара ОПЕК министр нефти и газа базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Халифа Абд ас-Садек.
"Три российские компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть", проявили интерес к участию в проектах нефтеразведки и добычи в Ливии... Но нам нужно больше российских компаний в Ливии, поэтому мы приглашаем все российские нефтяные компании принять участие в тендере на разведку месторождений", - сказал он.
Ранее исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Масуд Сулейман сообщил, что первый за 17 лет тендер на разведку нефти был объявлен в Ливии. Согласно данным министерства нефти и газа Ливии, до настоящего момента от иностранных компаний было получено более 400 заявок.
Девятый международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" начал свою работу в Вене в среду. На нем собрались министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли. Мероприятие пройдет 9 и 10 июля во дворце Хофбург в центре австрийской столицы. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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ЭкономикаЛивияЛУКОЙЛГазпромОПЕКВена
 
 
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