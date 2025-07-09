https://ria.ru/20250709/nauka-2027943139.html

Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов

Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов - РИА Новости, 09.07.2025

Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов

Препарат на основе птичьих эмбрионов для ускорения заживления ран от ожогов и операций предложили ученые СКФУ в составе международного коллектива. Выделенные из РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:00:00+03:00

2025-07-09T09:00:00+03:00

2025-07-09T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Препарат на основе птичьих эмбрионов для ускорения заживления ран от ожогов и операций предложили ученые СКФУ в составе международного коллектива. Выделенные из этого биоматериала гипоаллергенные белки – пептиды – активируют естественные процессы восстановления кожи и при этом безопасны для пациентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Эмбриональные ткани птиц — уникальный источник природных биологических компонентов, которые стимулируют естественные процессы заживления ран разной природы. Основными "двигателями" этого процесса являются маленькие белки (пептиды), которые одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и стимулируют рост клеток, рассказала ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.Ученые вуза выяснили, что биологический материал, получаемый из эмбриональных тканей птиц, может стать альтернативой синтетическим пептидам, которые в основном импортируются из зарубежных стран."Инкубируемые до девятых-десятых суток яйца обладают значительной биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится более высокая концентрация белков и функционально активных пептидов, чем в пищевом яйце, а также меньше волокнистых структур и токсинов, чем во взрослых организмах. Это делает их безопасными для использования — исключен риск передачи инфекций, как это может быть с тканями млекопитающих", — добавила специалист.Сизоненко подчеркнула, что такие "естественные" короткие пептиды не вызывают иммунной реакции организма. Аллергическая реакция возникает на крупные белки, которые распознаются как чужеродные из-за сложной пространственной структуры."Наша технология переработки инкубируемого яйца расщепляет крупные белки до коротких цепочек менее 10 аминокислот и массой ниже 1500 дальтон. Эти фрагменты настолько малы, что иммунная система их просто "не видит", при этом сохраняется их специфическая биологическая активность", — объяснила ученый.Работа выполнена в рамках программы "Приоритет 2030" и при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20241212/nauka-1988622962.html

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