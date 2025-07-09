Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Препарат на основе птичьих эмбрионов для ускорения заживления ран от ожогов и операций предложили ученые СКФУ в составе международного коллектива. Выделенные из этого биоматериала гипоаллергенные белки – пептиды – активируют естественные процессы восстановления кожи и при этом безопасны для пациентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Эмбриональные ткани птиц — уникальный источник природных биологических компонентов, которые стимулируют естественные процессы заживления ран разной природы. Основными "двигателями" этого процесса являются маленькие белки (пептиды), которые одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и стимулируют рост клеток, рассказала ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.Ученые вуза выяснили, что биологический материал, получаемый из эмбриональных тканей птиц, может стать альтернативой синтетическим пептидам, которые в основном импортируются из зарубежных стран."Инкубируемые до девятых-десятых суток яйца обладают значительной биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится более высокая концентрация белков и функционально активных пептидов, чем в пищевом яйце, а также меньше волокнистых структур и токсинов, чем во взрослых организмах. Это делает их безопасными для использования — исключен риск передачи инфекций, как это может быть с тканями млекопитающих", — добавила специалист.Сизоненко подчеркнула, что такие "естественные" короткие пептиды не вызывают иммунной реакции организма. Аллергическая реакция возникает на крупные белки, которые распознаются как чужеродные из-за сложной пространственной структуры."Наша технология переработки инкубируемого яйца расщепляет крупные белки до коротких цепочек менее 10 аминокислот и массой ниже 1500 дальтон. Эти фрагменты настолько малы, что иммунная система их просто "не видит", при этом сохраняется их специфическая биологическая активность", — объяснила ученый.Работа выполнена в рамках программы "Приоритет 2030" и при поддержке Российского научного фонда.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Препарат на основе птичьих эмбрионов для ускорения заживления ран от ожогов и операций предложили ученые СКФУ в составе международного коллектива. Выделенные из этого биоматериала гипоаллергенные белки – пептиды – активируют естественные процессы восстановления кожи и при этом безопасны для пациентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Эмбриональные ткани птиц — уникальный источник природных биологических компонентов, которые стимулируют естественные процессы заживления ран разной природы. Основными "двигателями" этого процесса являются маленькие белки (пептиды), которые одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и стимулируют рост клеток, рассказала ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.
Ученые вуза выяснили, что биологический материал, получаемый из эмбриональных тканей птиц, может стать альтернативой синтетическим пептидам, которые в основном импортируются из зарубежных стран.
«
"Инкубируемые до девятых-десятых суток яйца обладают значительной биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится более высокая концентрация белков и функционально активных пептидов, чем в пищевом яйце, а также меньше волокнистых структур и токсинов, чем во взрослых организмах. Это делает их безопасными для использования — исключен риск передачи инфекций, как это может быть с тканями млекопитающих", — добавила специалист.
Сизоненко подчеркнула, что такие "естественные" короткие пептиды не вызывают иммунной реакции организма. Аллергическая реакция возникает на крупные белки, которые распознаются как чужеродные из-за сложной пространственной структуры.
Ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.
Ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.
"Наша технология переработки инкубируемого яйца расщепляет крупные белки до коротких цепочек менее 10 аминокислот и массой ниже 1500 дальтон. Эти фрагменты настолько малы, что иммунная система их просто "не видит", при этом сохраняется их специфическая биологическая активность", — объяснила ученый.
Работа выполнена в рамках программы "Приоритет 2030" и при поддержке Российского научного фонда.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.