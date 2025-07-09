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Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов - РИА Новости, 09.07.2025
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Наука
 
09:00 09.07.2025 (обновлено: 11:52 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/nauka-2027943139.html
Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов
Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов - РИА Новости, 09.07.2025
Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов
Препарат на основе птичьих эмбрионов для ускорения заживления ран от ожогов и операций предложили ученые СКФУ в составе международного коллектива. Выделенные из РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:00:00+03:00
2025-07-09T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Препарат на основе птичьих эмбрионов для ускорения заживления ран от ожогов и операций предложили ученые СКФУ в составе международного коллектива. Выделенные из этого биоматериала гипоаллергенные белки – пептиды – активируют естественные процессы восстановления кожи и при этом безопасны для пациентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Эмбриональные ткани птиц — уникальный источник природных биологических компонентов, которые стимулируют естественные процессы заживления ран разной природы. Основными "двигателями" этого процесса являются маленькие белки (пептиды), которые одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и стимулируют рост клеток, рассказала ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.Ученые вуза выяснили, что биологический материал, получаемый из эмбриональных тканей птиц, может стать альтернативой синтетическим пептидам, которые в основном импортируются из зарубежных стран.&quot;Инкубируемые до девятых-десятых суток яйца обладают значительной биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится более высокая концентрация белков и функционально активных пептидов, чем в пищевом яйце, а также меньше волокнистых структур и токсинов, чем во взрослых организмах. Это делает их безопасными для использования — исключен риск передачи инфекций, как это может быть с тканями млекопитающих&quot;, — добавила специалист.Сизоненко подчеркнула, что такие "естественные" короткие пептиды не вызывают иммунной реакции организма. Аллергическая реакция возникает на крупные белки, которые распознаются как чужеродные из-за сложной пространственной структуры."Наша технология переработки инкубируемого яйца расщепляет крупные белки до коротких цепочек менее 10 аминокислот и массой ниже 1500 дальтон. Эти фрагменты настолько малы, что иммунная система их просто "не видит", при этом сохраняется их специфическая биологическая активность", — объяснила ученый.Работа выполнена в рамках программы "Приоритет 2030" и при поддержке Российского научного фонда.
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наука, российский научный фонд, университетская наука, открытия - риа наука, ставропольский край, здоровье - общество, здоровье, северо-кавказский федеральный университет
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Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов

© Depositphotos.com / robertprzybyszОбработка раны перекисью водорода
Обработка раны перекисью водорода - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Depositphotos.com / robertprzybysz
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Препарат на основе птичьих эмбрионов для ускорения заживления ран от ожогов и операций предложили ученые СКФУ в составе международного коллектива. Выделенные из этого биоматериала гипоаллергенные белки – пептиды – активируют естественные процессы восстановления кожи и при этом безопасны для пациентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Эмбриональные ткани птиц — уникальный источник природных биологических компонентов, которые стимулируют естественные процессы заживления ран разной природы. Основными "двигателями" этого процесса являются маленькие белки (пептиды), которые одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и стимулируют рост клеток, рассказала ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.
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Ученые вуза выяснили, что биологический материал, получаемый из эмбриональных тканей птиц, может стать альтернативой синтетическим пептидам, которые в основном импортируются из зарубежных стран.
«

"Инкубируемые до девятых-десятых суток яйца обладают значительной биохимической полноценностью и естественной стерильностью. В них содержится более высокая концентрация белков и функционально активных пептидов, чем в пищевом яйце, а также меньше волокнистых структур и токсинов, чем во взрослых организмах. Это делает их безопасными для использования — исключен риск передачи инфекций, как это может быть с тканями млекопитающих", — добавила специалист.

Сизоненко подчеркнула, что такие "естественные" короткие пептиды не вызывают иммунной реакции организма. Аллергическая реакция возникает на крупные белки, которые распознаются как чужеродные из-за сложной пространственной структуры.
© Фото : СКФУВедущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.
 Марина Сизоненко
Ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.
© Фото : СКФУ
1 из 2
© Фото : СКФУПолучение биологического материала из эмбриональных тканей птиц в лаборатории медико-биологического факультета СКФУ
Получение биологического материала из эмбриональных тканей птиц в лаборатории медико-биологического факультета СКФУ
Получение биологического материала из эмбриональных тканей птиц в лаборатории медико-биологического факультета СКФУ
© Фото : СКФУ
2 из 2
Ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета СКФУ Марина Сизоненко.
© Фото : СКФУ
1 из 2
Получение биологического материала из эмбриональных тканей птиц в лаборатории медико-биологического факультета СКФУ
© Фото : СКФУ
2 из 2
"Наша технология переработки инкубируемого яйца расщепляет крупные белки до коротких цепочек менее 10 аминокислот и массой ниже 1500 дальтон. Эти фрагменты настолько малы, что иммунная система их просто "не видит", при этом сохраняется их специфическая биологическая активность", — объяснила ученый.
Работа выполнена в рамках программы "Приоритет 2030" и при поддержке Российского научного фонда.
 
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