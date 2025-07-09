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Дуда пригрозил союзникам по НАТО - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:53 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/nato-2028246341.html
Дуда пригрозил союзникам по НАТО
Дуда пригрозил союзникам по НАТО - РИА Новости, 09.07.2025
Дуда пригрозил союзникам по НАТО
Президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:53:00+03:00
2025-07-09T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине. Аэропорт в польской Ясенке возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Украине. "Как украинцы, так и наши союзники (по НАТО – ред.) попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт", - сказал Дуда в интервью нескольким YouTube-каналам. "Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны", - добавил он. Дуда пояснил, что обижен на то, что его не пригласили на несколько мероприятий, где обсуждали подробности оказания Украине военной помощи. "Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал", - сказал он. Польский президент при этом утверждает, что в ответ на это заблокировал некий фрагмент решений вильнюсского саммита НАТО. "В определенный момент я заблокировал определенный фрагмент решения саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250709/vsu-2028244257.html
https://ria.ru/20250408/duda-2010053917.html
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в мире, украина, россия, польша, анджей дуда, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Анджей Дуда, Сергей Лавров, НАТО
Дуда пригрозил союзникам по НАТО

Дуда пригрозил НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине.
Аэропорт в польской Ясенке возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Украине.
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"Как украинцы, так и наши союзники (по НАТО – ред.) попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт", - сказал Дуда в интервью нескольким YouTube-каналам.
"Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны", - добавил он.
Дуда пояснил, что обижен на то, что его не пригласили на несколько мероприятий, где обсуждали подробности оказания Украине военной помощи.
"Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал", - сказал он.
Польский президент при этом утверждает, что в ответ на это заблокировал некий фрагмент решений вильнюсского саммита НАТО.
"В определенный момент я заблокировал определенный фрагмент решения саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаАнджей ДудаСергей ЛавровНАТО
 
 
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