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Министр обороны Польши сделал странное заявление о Балтийском море - РИА Новости, 09.07.2025
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22:03 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/nato-2028235358.html
Министр обороны Польши сделал странное заявление о Балтийском море
Министр обороны Польши сделал странное заявление о Балтийском море - РИА Новости, 09.07.2025
Министр обороны Польши сделал странное заявление о Балтийском море
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем НАТО при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:03:00+03:00
2025-07-09T22:03:00+03:00
балтийское море
польша
россия
владислав косиняк-камыш
владимир путин
александр грушко
нато
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем НАТО при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей, передает пресс-служба военного ведомства страны."После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса", — заявил он.Ранее в мае Косиняк-Камыш заявил, что Польша начала новую операцию по укреплению защиты неба над Балтийским морем. По его словам, "это ответ на угрозы", с которыми сталкивается Польша, страны Северной Европы и Балтии. В частности, по утверждению министра, эти меры принимаются в ответ на якобы имевшее место нарушение польского воздушного пространства российской авиацией.Как отмечал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250709/polsha-2028055574.html
https://ria.ru/20250708/polsha-2027806122.html
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балтийское море, польша, россия, владислав косиняк-камыш , владимир путин, александр грушко, нато, в мире
Балтийское море, Польша, Россия, Владислав Косиняк-Камыш , Владимир Путин, Александр Грушко, НАТО, В мире
Министр обороны Польши сделал странное заявление о Балтийском море

Министр обороны Польши назвал Балтийское море внутренним морем НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем НАТО при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей, передает пресс-служба военного ведомства страны.
"После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса", — заявил он.
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В небе над Польшей подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине
Вчера, 04:59
Ранее в мае Косиняк-Камыш заявил, что Польша начала новую операцию по укреплению защиты неба над Балтийским морем. По его словам, "это ответ на угрозы", с которыми сталкивается Польша, страны Северной Европы и Балтии. В частности, по утверждению министра, эти меры принимаются в ответ на якобы имевшее место нарушение польского воздушного пространства российской авиацией.
Как отмечал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией стал регион Балтийского моря – на протяжении десятилетий самый спокойный с военной точки зрения.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Польша может стать сильнейшей сухопутной армией ЕС, заявили в Росконгрессе
8 июля, 03:31
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Польша обвинила Россию в повреждении своего посольства в Киеве
4 июля, 21:45
 
Балтийское мореПольшаРоссияВладислав Косиняк-КамышВладимир ПутинАлександр ГрушкоНАТОВ мире
 
 
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