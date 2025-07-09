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Рютте раскритиковал время поставки систем Patriot партнерам по НАТО - РИА Новости, 09.07.2025
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17:45 09.07.2025 (обновлено: 18:01 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/nato-2028194661.html
Рютте раскритиковал время поставки систем Patriot партнерам по НАТО
Рютте раскритиковал время поставки систем Patriot партнерам по НАТО - РИА Новости, 09.07.2025
Рютте раскритиковал время поставки систем Patriot партнерам по НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте посетовал, что заказанная сегодня любым членом альянса система Patriot будет поставлена только через десять лет, что, по его словам,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:45:00+03:00
2025-07-09T18:01:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте посетовал, что заказанная сегодня любым членом альянса система Patriot будет поставлена только через десять лет, что, по его словам, неприемлемо в нынешних условиях. Рютте в Германии в среду традиционно призывал наращивать оборонные расходы и укреплять военную промышленность стран Североатлантического блока. "Проблема в том, что мы просто недостаточно производим в США и Европе. Становится лучше, но факт, что сейчас, когда мы говорим, Польша, Румыния и Эстония покупают товары в Южной Корее, поскольку доставка того, что вы покупаете в США или Европе, занимает слишком много времени, это проблема… Если вы купите систему Patriot сегодня, она будет поставлена через 10 лет", - посетовал он. Рютте также в очередной раз начал запугивать журналистов на пресс-конференции якобы "реальной" угрозой нападения России на одну из стран альянса "через 3, 5 или 7 лет". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250609/rossija-2021888714.html
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в мире, россия, европа, сша, марк рютте, нато
В мире, Россия, Европа, США, Марк Рютте, НАТО
Рютте раскритиковал время поставки систем Patriot партнерам по НАТО

Рютте: заказанные системы Patriot будут поставлены только через десять лет

© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте посетовал, что заказанная сегодня любым членом альянса система Patriot будет поставлена только через десять лет, что, по его словам, неприемлемо в нынешних условиях.
Рютте в Германии в среду традиционно призывал наращивать оборонные расходы и укреплять военную промышленность стран Североатлантического блока.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России
9 июня, 21:10
"Проблема в том, что мы просто недостаточно производим в США и Европе. Становится лучше, но факт, что сейчас, когда мы говорим, Польша, Румыния и Эстония покупают товары в Южной Корее, поскольку доставка того, что вы покупаете в США или Европе, занимает слишком много времени, это проблема… Если вы купите систему Patriot сегодня, она будет поставлена через 10 лет", - посетовал он.
Рютте также в очередной раз начал запугивать журналистов на пресс-конференции якобы "реальной" угрозой нападения России на одну из стран альянса "через 3, 5 или 7 лет".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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