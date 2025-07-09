Рютте раскритиковал время поставки систем Patriot партнерам по НАТО
Рютте: заказанные системы Patriot будут поставлены только через десять лет
© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте посетовал, что заказанная сегодня любым членом альянса система Patriot будет поставлена только через десять лет, что, по его словам, неприемлемо в нынешних условиях.
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"Проблема в том, что мы просто недостаточно производим в США и Европе. Становится лучше, но факт, что сейчас, когда мы говорим, Польша, Румыния и Эстония покупают товары в Южной Корее, поскольку доставка того, что вы покупаете в США или Европе, занимает слишком много времени, это проблема… Если вы купите систему Patriot сегодня, она будет поставлена через 10 лет", - посетовал он.
Рютте также в очередной раз начал запугивать журналистов на пресс-конференции якобы "реальной" угрозой нападения России на одну из стран альянса "через 3, 5 или 7 лет".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.