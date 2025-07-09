https://ria.ru/20250709/nato-2028057473.html

"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали новую инициативу НАТО

"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали новую инициативу НАТО - РИА Новости, 09.07.2025

"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали новую инициативу НАТО

Европа не сможет оперативно восстановить свой ВПК, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:28:00+03:00

2025-07-09T05:28:00+03:00

2025-07-09T12:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

жак бо

нато

европа

россия

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Европа не сможет оперативно восстановить свой ВПК, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Мне кажется, у таких политиков, как Макрон, Мерц и другие, есть идея, что достаточно просто принять решение о создании армии, и она появится. Но я не уверен, что это будет так просто", — сказал он.Помимо этого, как считает Бо, темпы, с которыми Европа планирует восстанавливать свою оборону, не соответствуют мощностям России."Мы искусственно создаем угрозу. Мы хотим создать новый ВПК, на который у нас нет ни ресурсов, ни денег. Если это делается для помощи Украине, то я не уверен, что русские будут просто ждать десять лет на поле боя, пока мы построим ВПК. Все эти заводы, которые планируются или уже строятся, будут простаивать, пока Одесса снова станет русской", — подчеркнул эксперт.Страны — члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня пяти процентов ВВП с нынешнего уровня в два процента, которого еще не всем членам блока удалось достичь.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027049577.html

https://ria.ru/20250703/evropa-2026835508.html

европа

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жак бо, нато, европа, россия, швейцария