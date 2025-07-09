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"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали новую инициативу НАТО - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:28 09.07.2025 (обновлено: 12:06 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/nato-2028057473.html
"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали новую инициативу НАТО
"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали новую инициативу НАТО - РИА Новости, 09.07.2025
"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали новую инициативу НАТО
Европа не сможет оперативно восстановить свой ВПК, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:28:00+03:00
2025-07-09T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
жак бо
нато
европа
россия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Европа не сможет оперативно восстановить свой ВПК, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Мне кажется, у таких политиков, как Макрон, Мерц и другие, есть идея, что достаточно просто принять решение о создании армии, и она появится. Но я не уверен, что это будет так просто", — сказал он.Помимо этого, как считает Бо, темпы, с которыми Европа планирует восстанавливать свою оборону, не соответствуют мощностям России."Мы искусственно создаем угрозу. Мы хотим создать новый ВПК, на который у нас нет ни ресурсов, ни денег. Если это делается для помощи Украине, то я не уверен, что русские будут просто ждать десять лет на поле боя, пока мы построим ВПК. Все эти заводы, которые планируются или уже строятся, будут простаивать, пока Одесса снова станет русской", — подчеркнул эксперт.Страны — члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня пяти процентов ВВП с нынешнего уровня в два процента, которого еще не всем членам блока удалось достичь.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027049577.html
https://ria.ru/20250703/evropa-2026835508.html
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жак бо, нато, европа, россия, швейцария
Специальная военная операция на Украине, Жак Бо, НАТО, Европа, Россия, Швейцария
"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали новую инициативу НАТО

Жак Бо: Европа не сможет оперативно восстановить свой ВПК

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Европа не сможет оперативно восстановить свой ВПК, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.
"Мне кажется, у таких политиков, как Макрон, Мерц и другие, есть идея, что достаточно просто принять решение о создании армии, и она появится. Но я не уверен, что это будет так просто", — сказал он.
Помимо этого, как считает Бо, темпы, с которыми Европа планирует восстанавливать свою оборону, не соответствуют мощностям России.
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"Мы искусственно создаем угрозу. Мы хотим создать новый ВПК, на который у нас нет ни ресурсов, ни денег. Если это делается для помощи Украине, то я не уверен, что русские будут просто ждать десять лет на поле боя, пока мы построим ВПК. Все эти заводы, которые планируются или уже строятся, будут простаивать, пока Одесса снова станет русской", — подчеркнул эксперт.
Страны — члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня пяти процентов ВВП с нынешнего уровня в два процента, которого еще не всем членам блока удалось достичь.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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