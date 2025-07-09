https://ria.ru/20250709/moskvichi-2028066390.html
Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в "Домики добра"
Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в "Домики добра" - РИА Новости, 09.07.2025
Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в "Домики добра"
Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в "Домики добра" для участников специальной военной операции, детей из новых регионов и животных в приютах, сообщается... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:57:00+03:00
2025-07-09T07:57:00+03:00
2025-07-09T07:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в "Домики добра" для участников специальной военной операции, детей из новых регионов и животных в приютах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках проекта "Лето в Москве" продолжается акция "Москва помогает". В "Домиках добра" горожане передали более 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов и животных в приютах", - говорится в сообщении. Больше всего подарков собрали для детей, проживающих на новых территориях, — около 2 тысяч единиц. Москвичи приносят канцтовары, книги, игрушки, настольные игры и сладости. Кроме того, участникам СВО горожане передают средства личной гигиены, а также носки и стельки. Для животных в приютах собирают сухой и влажный корм, крупы, товары для уборки, впитывающие пеленки. Как уточняется на сайте, в "Домиках добра" принимают только новые предметы - в упаковке и с бирками. Срок хранения сладостей должен быть не менее трех месяцев. "Горожане также оставляют в "Домиках добра" открытки с теплыми словами и пожеланиями. Подарки принимают столичные волонтеры, они же подсказывают, какие вещи можно принести в следующий раз. Вся собранная помощь передается адресатам поэтапно", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250223/gumpomosch-2001109224.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
Надежные люди, Общество, Москва
Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в "Домики добра"
Москвичи передали 4,6 тысячи вещей для участников СВО и детей из новых регионов
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 4,6 тысячи вещей передали москвичи в "Домики добра" для участников специальной военной операции, детей из новых регионов и животных в приютах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В рамках проекта "Лето в Москве" продолжается акция "Москва помогает". В "Домиках добра" горожане передали более 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов и животных в приютах", - говорится в сообщении.
Больше всего подарков собрали для детей, проживающих на новых территориях, — около 2 тысяч единиц. Москвичи приносят канцтовары, книги, игрушки, настольные игры и сладости. Кроме того, участникам СВО горожане передают средства личной гигиены, а также носки и стельки. Для животных в приютах собирают сухой и влажный корм, крупы, товары для уборки, впитывающие пеленки.
Как уточняется на сайте, в "Домиках добра" принимают только новые предметы - в упаковке и с бирками. Срок хранения сладостей должен быть не менее трех месяцев.
"Горожане также оставляют в "Домиках добра" открытки с теплыми словами и пожеланиями. Подарки принимают столичные волонтеры, они же подсказывают, какие вещи можно принести в следующий раз. Вся собранная помощь передается адресатам поэтапно", - добавляется в сообщении.