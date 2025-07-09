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Пострадавшим от атаки ВСУ в Курске женщине и ее сыну окажут помощь в Москве
Пострадавшим от атаки ВСУ в Курске женщине и ее сыну окажут помощь в Москве - РИА Новости, 09.07.2025
Пострадавшим от атаки ВСУ в Курске женщине и ее сыну окажут помощь в Москве
Женщине и ее пятилетнему сыну, пострадавшим от атаки ВСУ на пляже в Курске, окажут медпомощь в НИИ имени Склифосовского и ДГКБ имени Сперанского, сообщает... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:07:00+03:00
2025-07-09T14:07:00+03:00
2025-07-09T14:08:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женщине и ее пятилетнему сыну, пострадавшим от атаки ВСУ на пляже в Курске, окажут медпомощь в НИИ имени Склифосовского и ДГКБ имени Сперанского, сообщает столичный департамент здравоохранения. "В ближайшее время мама и сын, пострадавшие от атаки беспилотника на пляже в Курской области, будут доставлены в Москву на лечение. Женщине и ее пятилетнему сыну окажут всю необходимую медицинскую помощь в Институте Склифосовского и Детской больнице имени Сперанского", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек.
https://ria.ru/20250709/vsu-2028100049.html
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происшествия, курск, курская область, москва, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, Курская область, Москва, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Пострадавшим от атаки ВСУ в Курске женщине и ее сыну окажут помощь в Москве
Пострадавшую в Курске женщину и ее пятилетнего сына доставят на лечение в Москву