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Гарбузов: в Москве производство лифтов увеличилось на 9,3% - РИА Новости, 09.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:30 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/moskva-2028101865.html
Гарбузов: в Москве производство лифтов увеличилось на 9,3%
Гарбузов: в Москве производство лифтов увеличилось на 9,3% - РИА Новости, 09.07.2025
Гарбузов: в Москве производство лифтов увеличилось на 9,3%
На московских предприятиях изготовили более 5,3 тысячи лифтовых устройств за первые пять месяцев этого года, это на 9,3% больше, чем показатели аналогичного... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:30:00+03:00
2025-07-09T11:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
анатолий гарбузов
тсж
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.На московских предприятиях изготовили более 5,3 тысячи лифтовых устройств за первые пять месяцев этого года, это на 9,3% больше, чем показатели аналогичного периода 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению новых технологий московские предприятия сохраняют устойчивый рост производственных показателей в сфере лифтостроения. Лифты столичного производства широко применяются как при строительстве нового жилья, так и в рамках программ капитального ремонта жилых домов. Рост объемов производства свидетельствует не только о высоком спросе на продукцию московских предприятий, но и о конкурентоспособности столичной лифтовой отрасли", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр отметил, что у столицы получилось создать условия для комфортной работы промкомпаний. Это позволяет им расширять ассортимент продукции.Таким образом, на стенде столицы на выставке "Иннопром" свою продукцию представил Карачаровский механический завод (КМЗ). Лифтовая кабина "Оникс" имеет футуристический дизайн, а также модульную конструкцию оборудования, которая позволяет легко адаптировать его под разные размеры шахт и упрощает монтаж. Она отличается современными системами безопасности отечественного производства и подходит для жилых, а также общественных зданий благодаря их высокой надежности.Также предприятие запустило собственную программу "Доступные лифты", которая направлена на обновление и модернизацию лифтового оборудования в регионах РФ.По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, данная инициатива позволит ускорить замену устаревших подъемных механизмов и повысить уровень комфорта жителей. Эта программа строится на принципах прозрачности всех этапов взаимодействия с заказчиками. КМЗ работает напрямую с ТСЖ, ТСН, ЖСК и другими объединениями собственников. С помощью такого формата значительно сокращаются сроки поставки лифтов, появляется возможность выбора отделки и других характеристик под конкретного заказчика.Он добавил, что программа "Доступные лифты" будет важной составляющей для развития современной городской среды и повышения качества жизни в российских регионах.На базе Карачаровского механического завода формируется кластер вертикального транспорта и лифтостроения, который объединяет производителей лифтового и сопутствующего оборудования. По данному проекту планируется освоить производство компонентов для лифтового оборудования, в том числе системы управления, преобразователи частоты, приводы дверей кабины, TFT-экраны и многое другое.
https://ria.ru/20250708/moskva-2027822040.html
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москва, россия, анатолий гарбузов, тсж
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Анатолий Гарбузов, ТСЖ
Гарбузов: в Москве производство лифтов увеличилось на 9,3%

Министр Гарбузов: в столице производство лифтов увеличилось на 9,3%

© Фото : Пресс-служба ДИППВ Москве производство лифтов увеличилось на 9,3%
В Москве производство лифтов увеличилось на 9,3% - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В Москве производство лифтов увеличилось на 9,3%
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.На московских предприятиях изготовили более 5,3 тысячи лифтовых устройств за первые пять месяцев этого года, это на 9,3% больше, чем показатели аналогичного периода 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению новых технологий московские предприятия сохраняют устойчивый рост производственных показателей в сфере лифтостроения. Лифты столичного производства широко применяются как при строительстве нового жилья, так и в рамках программ капитального ремонта жилых домов. Рост объемов производства свидетельствует не только о высоком спросе на продукцию московских предприятий, но и о конкурентоспособности столичной лифтовой отрасли", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Министр отметил, что у столицы получилось создать условия для комфортной работы промкомпаний. Это позволяет им расширять ассортимент продукции.
Таким образом, на стенде столицы на выставке "Иннопром" свою продукцию представил Карачаровский механический завод (КМЗ). Лифтовая кабина "Оникс" имеет футуристический дизайн, а также модульную конструкцию оборудования, которая позволяет легко адаптировать его под разные размеры шахт и упрощает монтаж. Она отличается современными системами безопасности отечественного производства и подходит для жилых, а также общественных зданий благодаря их высокой надежности.
Также предприятие запустило собственную программу "Доступные лифты", которая направлена на обновление и модернизацию лифтового оборудования в регионах РФ.
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По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, данная инициатива позволит ускорить замену устаревших подъемных механизмов и повысить уровень комфорта жителей. Эта программа строится на принципах прозрачности всех этапов взаимодействия с заказчиками. КМЗ работает напрямую с ТСЖ, ТСН, ЖСК и другими объединениями собственников. С помощью такого формата значительно сокращаются сроки поставки лифтов, появляется возможность выбора отделки и других характеристик под конкретного заказчика.
Он добавил, что программа "Доступные лифты" будет важной составляющей для развития современной городской среды и повышения качества жизни в российских регионах.
На базе Карачаровского механического завода формируется кластер вертикального транспорта и лифтостроения, который объединяет производителей лифтового и сопутствующего оборудования. По данному проекту планируется освоить производство компонентов для лифтового оборудования, в том числе системы управления, преобразователи частоты, приводы дверей кабины, TFT-экраны и многое другое.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваРоссияАнатолий ГарбузовТСЖ
 
 
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