https://ria.ru/20250709/moskva-2028051098.html

ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в Москву

ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в Москву - РИА Новости, 09.07.2025

ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в Москву

Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит системой ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:08:00+03:00

2025-07-09T03:08:00+03:00

2025-07-09T03:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит системой ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил об одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву. "ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

москва, сергей собянин, безопасность