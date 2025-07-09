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ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в Москву
ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в Москву - РИА Новости, 09.07.2025
ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в Москву
Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит системой ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:08:00+03:00
2025-07-09T03:08:00+03:00
2025-07-09T03:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит системой ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил об одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву. "ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Безопасность
ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в Москву
Собянин: еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит системой ПВО