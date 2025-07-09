https://ria.ru/20250709/moldavija-2028233108.html

В Молдавии задержали несколько участников акции в поддержку Гуцул

В Молдавии задержали несколько участников акции в поддержку Гуцул - РИА Новости, 09.07.2025

В Молдавии задержали несколько участников акции в поддержку Гуцул

Молдавская полиция задержала нескольких активистов после акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, мотивируя это тем, что на некоторые автомобили якобы... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:38:00+03:00

2025-07-09T21:38:00+03:00

2025-07-09T21:38:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Молдавская полиция задержала нескольких активистов после акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, мотивируя это тем, что на некоторые автомобили якобы есть какая-то ориентировка по розыску, сообщил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее в среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Перед зданием районного суда сектора Чеканы, где проходило заседание, сторонники главы Гагаузии проводили пикет в ее поддержку. "Мы находимся у инспектората полиции сектора Чеканы, где насильно удерживаются трое наших коллег. Очень странно, но это происходит после митинга в поддержку Евгении Гуцул, проходившего перед зданием суда. Мотив, который выдвинут, якобы автомобили, на которых приехали участники акции, находятся в розыске, по какой-то ориентировке. Нам не объясняют, почему наши коллеги задержаны", - заявил Лунгу в видеообращении. Он считает, что это превышение полномочий и акция по запугиванию после сегодняшнего митинга. "Это делается по указанию лидеров ОПГ ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)", - заявил Лунгу. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250709/storonniki-2028139036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул