В Молдавии задержали несколько участников акции в поддержку Гуцул
Молдавская полиция задержала нескольких активистов после акции в поддержку Гуцул
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Молдавская полиция задержала нескольких активистов после акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, мотивируя это тем, что на некоторые автомобили якобы есть какая-то ориентировка по розыску, сообщил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее в среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Перед зданием районного суда сектора Чеканы, где проходило заседание, сторонники главы Гагаузии проводили пикет в ее поддержку.
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"Мы находимся у инспектората полиции сектора Чеканы, где насильно удерживаются трое наших коллег. Очень странно, но это происходит после митинга в поддержку Евгении Гуцул, проходившего перед зданием суда. Мотив, который выдвинут, якобы автомобили, на которых приехали участники акции, находятся в розыске, по какой-то ориентировке. Нам не объясняют, почему наши коллеги задержаны", - заявил Лунгу в видеообращении.
Он считает, что это превышение полномочий и акция по запугиванию после сегодняшнего митинга. "Это делается по указанию лидеров ОПГ ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)", - заявил Лунгу.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.