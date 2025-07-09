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Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО - РИА Новости, 09.07.2025
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15:20 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/mishustin-2028154192.html
Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО
Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО - РИА Новости, 09.07.2025
Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым поручил максимально приоритетно использовать отечественное программное... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:20:00+03:00
2025-07-09T15:20:00+03:00
россия
михаил мишустин
роскосмос
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым поручил максимально приоритетно использовать отечественное программное обеспечение и системы для жизненного цикла в космической сфере. В ходе встречи Мишустин подчеркнул, что необходимо анализировать решения конкурентов в ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса". &quot;Здесь очень важно смотреть внимательно, где какие решения применяются, и максимально, конечно, приоритизировать использование именно российских продуктов, программного обеспечения, в частности тяжелого программного обеспечения, систем автоматизированного проектирования, систем для жизненного цикла. Очень хорошо, если это будет реализовано на российских системах&quot;, - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250520/mishustin-2018074063.html
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россия, михаил мишустин, роскосмос
Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос
Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО

Мишустин поручил приоритетно использовать отечественное ПО в космической сфере

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым поручил максимально приоритетно использовать отечественное программное обеспечение и системы для жизненного цикла в космической сфере.
В ходе встречи Мишустин подчеркнул, что необходимо анализировать решения конкурентов в ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса".
«

"Здесь очень важно смотреть внимательно, где какие решения применяются, и максимально, конечно, приоритизировать использование именно российских продуктов, программного обеспечения, в частности тяжелого программного обеспечения, систем автоматизированного проектирования, систем для жизненного цикла. Очень хорошо, если это будет реализовано на российских системах", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Мишустин: России нужны нестандартные решения в вопросе космических запусков
20 мая, 15:48
 
РоссияМихаил МишустинРоскосмос
 
 
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