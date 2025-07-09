https://ria.ru/20250709/mishustin-2028154192.html
Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО
Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО - РИА Новости, 09.07.2025
Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым поручил максимально приоритетно использовать отечественное программное... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:20:00+03:00
2025-07-09T15:20:00+03:00
2025-07-09T15:20:00+03:00
россия
михаил мишустин
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_76db3ca69676ecf5b585c96760c1a3de.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым поручил максимально приоритетно использовать отечественное программное обеспечение и системы для жизненного цикла в космической сфере. В ходе встречи Мишустин подчеркнул, что необходимо анализировать решения конкурентов в ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса". "Здесь очень важно смотреть внимательно, где какие решения применяются, и максимально, конечно, приоритизировать использование именно российских продуктов, программного обеспечения, в частности тяжелого программного обеспечения, систем автоматизированного проектирования, систем для жизненного цикла. Очень хорошо, если это будет реализовано на российских системах", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250520/mishustin-2018074063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_414:0:3143:2047_1920x0_80_0_0_2c56fce06a023dfe370221f2ddd741d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, роскосмос
Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос
Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО
Мишустин поручил приоритетно использовать отечественное ПО в космической сфере