https://ria.ru/20250709/mishustin-2028154192.html

Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО

Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО - РИА Новости, 09.07.2025

Мишустин поручил главе "Роскосмоса" приоритетно использовать российское ПО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым поручил максимально приоритетно использовать отечественное программное... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:20:00+03:00

2025-07-09T15:20:00+03:00

2025-07-09T15:20:00+03:00

россия

михаил мишустин

роскосмос

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым поручил максимально приоритетно использовать отечественное программное обеспечение и системы для жизненного цикла в космической сфере. В ходе встречи Мишустин подчеркнул, что необходимо анализировать решения конкурентов в ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса". "Здесь очень важно смотреть внимательно, где какие решения применяются, и максимально, конечно, приоритизировать использование именно российских продуктов, программного обеспечения, в частности тяжелого программного обеспечения, систем автоматизированного проектирования, систем для жизненного цикла. Очень хорошо, если это будет реализовано на российских системах", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250520/mishustin-2018074063.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, роскосмос