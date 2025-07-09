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Мишустин предложил "Роскосмосу" анализировать конкурентов - РИА Новости, 09.07.2025
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11:15 09.07.2025 (обновлено: 11:22 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/mishustin-2028100210.html
Мишустин предложил "Роскосмосу" анализировать конкурентов
Мишустин предложил "Роскосмосу" анализировать конкурентов - РИА Новости, 09.07.2025
Мишустин предложил "Роскосмосу" анализировать конкурентов
Необходимо анализировать решения конкурентов в ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:15:00+03:00
2025-07-09T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Необходимо анализировать решения конкурентов в ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. "В ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса" надо, конечно, анализировать решения конкурентов. Вы сами сказали, несколько стран сейчас работают в области космических исследований, возвращаемые ступни производят", - сказал Мишустин. Мишустин и Баканов в ходе встречи также обсудили реализацию нацпроекта по развитию космической отрасли, на финансирование которого предусмотрено 4 триллиона рублей до 2036 года.
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космос - риа наука, россия, михаил мишустин, роскосмос, политика
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос, Политика
Мишустин предложил "Роскосмосу" анализировать конкурентов

Мишустин предложил анализировать конкурентов для стратегии развития "Роскосмоса"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Необходимо анализировать решения конкурентов в ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
"В ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса" надо, конечно, анализировать решения конкурентов. Вы сами сказали, несколько стран сейчас работают в области космических исследований, возвращаемые ступни производят", - сказал Мишустин.
Мишустин и Баканов в ходе встречи также обсудили реализацию нацпроекта по развитию космической отрасли, на финансирование которого предусмотрено 4 триллиона рублей до 2036 года.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Мишустин: России нужны нестандартные решения в вопросе космических запусков
20 мая, 15:48
 
Космос - РИА НаукаРоссияМихаил МишустинРоскосмосПолитика
 
 
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