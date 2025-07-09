https://ria.ru/20250709/mishustin-2028100210.html

Мишустин предложил "Роскосмосу" анализировать конкурентов

Мишустин предложил "Роскосмосу" анализировать конкурентов - РИА Новости, 09.07.2025

Мишустин предложил "Роскосмосу" анализировать конкурентов

Необходимо анализировать решения конкурентов в ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:15:00+03:00

2025-07-09T11:15:00+03:00

2025-07-09T11:22:00+03:00

космос - риа наука

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роскосмос

политика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Необходимо анализировать решения конкурентов в ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. "В ходе обновления стратегии развития "Роскосмоса" надо, конечно, анализировать решения конкурентов. Вы сами сказали, несколько стран сейчас работают в области космических исследований, возвращаемые ступни производят", - сказал Мишустин. Мишустин и Баканов в ходе встречи также обсудили реализацию нацпроекта по развитию космической отрасли, на финансирование которого предусмотрено 4 триллиона рублей до 2036 года.

https://ria.ru/20250520/mishustin-2018074063.html

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космос - риа наука, россия, михаил мишустин, роскосмос, политика