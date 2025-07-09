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Мишустин рассказал об интересе частного бизнеса к космическим технологиям - РИА Новости, 09.07.2025
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11:05 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/mishustin-2028094177.html
Мишустин рассказал об интересе частного бизнеса к космическим технологиям
Мишустин рассказал об интересе частного бизнеса к космическим технологиям - РИА Новости, 09.07.2025
Мишустин рассказал об интересе частного бизнеса к космическим технологиям
Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:05:00+03:00
2025-07-09T11:05:00+03:00
космос - риа наука
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Премьер в ходе встречи поставил задачу повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. "Делать это, конечно, надо совместно с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентоспособный потенциал в целом, привлечь внебюджетное финансирование - а это вторая задача. Поскольку интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И здесь капитализация этого интереса тоже должна быть как целеполагательная задача у Роскосмоса", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.
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космос - риа наука, россия, михаил мишустин, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос
Мишустин рассказал об интересе частного бизнеса к космическим технологиям

Мишустин: частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
Премьер в ходе встречи поставил задачу повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса.
"Делать это, конечно, надо совместно с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентоспособный потенциал в целом, привлечь внебюджетное финансирование - а это вторая задача. Поскольку интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И здесь капитализация этого интереса тоже должна быть как целеполагательная задача у Роскосмоса", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Мишустин рассказал о развитии космической деятельности в России
20 мая, 15:59
 
Космос - РИА НаукаРоссияМихаил МишустинРоскосмос
 
 
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