https://ria.ru/20250709/mishustin-2028094177.html

Мишустин рассказал об интересе частного бизнеса к космическим технологиям

Мишустин рассказал об интересе частного бизнеса к космическим технологиям - РИА Новости, 09.07.2025

Мишустин рассказал об интересе частного бизнеса к космическим технологиям

Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:05:00+03:00

2025-07-09T11:05:00+03:00

2025-07-09T11:05:00+03:00

космос - риа наука

россия

михаил мишустин

роскосмос

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Премьер в ходе встречи поставил задачу повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. "Делать это, конечно, надо совместно с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентоспособный потенциал в целом, привлечь внебюджетное финансирование - а это вторая задача. Поскольку интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И здесь капитализация этого интереса тоже должна быть как целеполагательная задача у Роскосмоса", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.

https://ria.ru/20250520/mishustin-2018076337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, михаил мишустин, роскосмос