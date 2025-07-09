https://ria.ru/20250709/mishustin-2028087009.html

Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли

Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли - РИА Новости, 09.07.2025

Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:27:00+03:00

2025-07-09T10:27:00+03:00

2025-07-09T10:37:00+03:00

михаил мишустин

россия

экономика

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027938756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a873d652bbc95bed48b1d3d731eb213c.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли.В среду глава кабмина РФ принял главу Роскосмоса Дмитрия Баканова."Необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий и отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. Это очень важно", - сказал Мишустин на встрече.По словам главы правительства, это поручение нужно выполнить вместе с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентноспособный потенциал в целом и привлечь внебюджетное финансирование.

https://ria.ru/20250709/sputniki-2028051978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, россия, экономика, роскосмос