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Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли - РИА Новости, 09.07.2025
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10:27 09.07.2025 (обновлено: 10:37 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/mishustin-2028087009.html
Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли
Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли - РИА Новости, 09.07.2025
Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:27:00+03:00
2025-07-09T10:37:00+03:00
михаил мишустин
россия
экономика
роскосмос
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли.В среду глава кабмина РФ принял главу Роскосмоса Дмитрия Баканова."Необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий и отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. Это очень важно", - сказал Мишустин на встрече.По словам главы правительства, это поручение нужно выполнить вместе с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентноспособный потенциал в целом и привлечь внебюджетное финансирование.
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михаил мишустин, россия, экономика, роскосмос
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Роскосмос
Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли

Мишустин поручил повысить экономическую эффективность космических предприятий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли.
В среду глава кабмина РФ принял главу Роскосмоса Дмитрия Баканова.
"Необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий и отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. Это очень важно", - сказал Мишустин на встрече.
По словам главы правительства, это поручение нужно выполнить вместе с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентноспособный потенциал в целом и привлечь внебюджетное финансирование.
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Михаил МишустинРоссияЭкономикаРоскосмос
 
 
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