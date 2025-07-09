https://ria.ru/20250709/mir-2028206169.html

Орбан назвал условие для установления мира на Украине

Орбан назвал условие для установления мира на Украине - РИА Новости, 09.07.2025

Орбан назвал условие для установления мира на Украине

Для установления мира на Украине нужна личная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, считает премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:30:00+03:00

2025-07-09T18:30:00+03:00

2025-07-09T18:30:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Для установления мира на Украине нужна личная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я уверен - говорю это скорее, как старый лис, много повидавший в дипломатии, и, по сути, больше, чем любой из нынешних европейцев у власти - что прекращение огня и мир здесь (на Украине - ред.) будут достигнуты, если состоится личная встреча российского и американского президентов. Так что телефон не поможет", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. По его мнению, если начнутся прямые переговоры, то прекращение огня "может быть достигнуто очень быстро", а если "личной встречи не будет, то ситуация будет такой же ожесточённой, как сейчас, ещё много-много месяцев". Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.

https://ria.ru/20250707/sheremet-2027653423.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан