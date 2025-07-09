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В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство - РИА Новости, 09.07.2025
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В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство
В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:32:00+03:00
2025-07-09T04:32:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство, в том числе их предлагается выдворять из страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "В целях повышения ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за мелкое хулиганство законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие: установление повышенного административного штрафа за мелкое хулиганство для иностранных граждан и лиц без гражданства; возможность применения дополнительной меры административного воздействия: выдворения за пределы Российской Федерации в случае систематических нарушений", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается увеличить штрафные санкции для мигрантов за мелкое хулиганство. По его словам, таким правонарушением может быть нарушение общественного порядка с нецензурной бранью, оскорбительное приставание к гражданам, повреждение чужого имущества, а также к мелкому хулиганству относится распространение интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Он уточнил, что за нарушение общественного порядка с использованием "русского мата" мигрантов предлагается штрафовать на 5 – 10 тысяч рублей, а не на одну тысячу, как сейчас, а если иностранного гражданина задержали за нарушение общественного порядка, и он отказался подчиняться законному требованию представителя власти – полицейскому или сотруднику Росгвардии, то максимальный штраф должен составить 25 тысяч рублей (вместо 2,5 тысячи рублей). "Наш законопроект предусматривает разные виды наказания – штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание – это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство", – отметил политик. Лидер СРЗП указал на увеличение административных дел о мелком хулиганстве. "В Москве, например, в первом полугодии прошлого года их число выросло вдвое, до 270 тысяч. Из них 78 процентов возбуждались в отношении мигрантов, а ведь именно мелкое хулиганство часто приводит к серьёзным последствиям, и именно с него начинаются уголовные преступления в отношении российских граждан", – добавил парламентарий. Миронов сообщил, что депутаты думской фракции "Справедливая Россия - За правду" будут настаивать и добиваться ужесточения административной ответственности для мигрантов, что позволит повысить уровень безопасности в России.
https://ria.ru/20241126/migranty-1985685770.html
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общество, москва, россия, сергей миронов, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство

Миронов предложил увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство, в том числе их предлагается выдворять из страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
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"В целях повышения ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за мелкое хулиганство законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие: установление повышенного административного штрафа за мелкое хулиганство для иностранных граждан и лиц без гражданства; возможность применения дополнительной меры административного воздействия: выдворения за пределы Российской Федерации в случае систематических нарушений", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается увеличить штрафные санкции для мигрантов за мелкое хулиганство. По его словам, таким правонарушением может быть нарушение общественного порядка с нецензурной бранью, оскорбительное приставание к гражданам, повреждение чужого имущества, а также к мелкому хулиганству относится распространение интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
Он уточнил, что за нарушение общественного порядка с использованием "русского мата" мигрантов предлагается штрафовать на 5 – 10 тысяч рублей, а не на одну тысячу, как сейчас, а если иностранного гражданина задержали за нарушение общественного порядка, и он отказался подчиняться законному требованию представителя власти – полицейскому или сотруднику Росгвардии, то максимальный штраф должен составить 25 тысяч рублей (вместо 2,5 тысячи рублей).
"Наш законопроект предусматривает разные виды наказания – штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание – это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство", – отметил политик.
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Лидер СРЗП указал на увеличение административных дел о мелком хулиганстве. "В Москве, например, в первом полугодии прошлого года их число выросло вдвое, до 270 тысяч. Из них 78 процентов возбуждались в отношении мигрантов, а ведь именно мелкое хулиганство часто приводит к серьёзным последствиям, и именно с него начинаются уголовные преступления в отношении российских граждан", – добавил парламентарий.
Миронов сообщил, что депутаты думской фракции "Справедливая Россия - За правду" будут настаивать и добиваться ужесточения административной ответственности для мигрантов, что позволит повысить уровень безопасности в России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваРоссияСергей МироновГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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