https://ria.ru/20250709/migranty-2028054260.html
В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство
В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:32:00+03:00
2025-07-09T04:32:00+03:00
2025-07-09T04:32:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство, в том числе их предлагается выдворять из страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "В целях повышения ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за мелкое хулиганство законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие: установление повышенного административного штрафа за мелкое хулиганство для иностранных граждан и лиц без гражданства; возможность применения дополнительной меры административного воздействия: выдворения за пределы Российской Федерации в случае систематических нарушений", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается увеличить штрафные санкции для мигрантов за мелкое хулиганство. По его словам, таким правонарушением может быть нарушение общественного порядка с нецензурной бранью, оскорбительное приставание к гражданам, повреждение чужого имущества, а также к мелкому хулиганству относится распространение интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Он уточнил, что за нарушение общественного порядка с использованием "русского мата" мигрантов предлагается штрафовать на 5 – 10 тысяч рублей, а не на одну тысячу, как сейчас, а если иностранного гражданина задержали за нарушение общественного порядка, и он отказался подчиняться законному требованию представителя власти – полицейскому или сотруднику Росгвардии, то максимальный штраф должен составить 25 тысяч рублей (вместо 2,5 тысячи рублей). "Наш законопроект предусматривает разные виды наказания – штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание – это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство", – отметил политик. Лидер СРЗП указал на увеличение административных дел о мелком хулиганстве. "В Москве, например, в первом полугодии прошлого года их число выросло вдвое, до 270 тысяч. Из них 78 процентов возбуждались в отношении мигрантов, а ведь именно мелкое хулиганство часто приводит к серьёзным последствиям, и именно с него начинаются уголовные преступления в отношении российских граждан", – добавил парламентарий. Миронов сообщил, что депутаты думской фракции "Справедливая Россия - За правду" будут настаивать и добиваться ужесточения административной ответственности для мигрантов, что позволит повысить уровень безопасности в России.
https://ria.ru/20241126/migranty-1985685770.html
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https://ria.ru/20250604/gosduma-2020853510.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, сергей миронов, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство, в том числе их предлагается выдворять из страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы
в среду.
"В целях повышения ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за мелкое хулиганство законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие: установление повышенного административного штрафа за мелкое хулиганство для иностранных граждан и лиц без гражданства; возможность применения дополнительной меры административного воздействия: выдворения за пределы Российской Федерации в случае систематических нарушений", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается увеличить штрафные санкции для мигрантов за мелкое хулиганство. По его словам, таким правонарушением может быть нарушение общественного порядка с нецензурной бранью, оскорбительное приставание к гражданам, повреждение чужого имущества, а также к мелкому хулиганству относится распространение интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
Он уточнил, что за нарушение общественного порядка с использованием "русского мата" мигрантов предлагается штрафовать на 5 – 10 тысяч рублей, а не на одну тысячу, как сейчас, а если иностранного гражданина задержали за нарушение общественного порядка, и он отказался подчиняться законному требованию представителя власти – полицейскому или сотруднику Росгвардии
, то максимальный штраф должен составить 25 тысяч рублей (вместо 2,5 тысячи рублей).
"Наш законопроект предусматривает разные виды наказания – штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание – это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство", – отметил политик.
Лидер СРЗП указал на увеличение административных дел о мелком хулиганстве. "В Москве
, например, в первом полугодии прошлого года их число выросло вдвое, до 270 тысяч. Из них 78 процентов возбуждались в отношении мигрантов, а ведь именно мелкое хулиганство часто приводит к серьёзным последствиям, и именно с него начинаются уголовные преступления в отношении российских граждан", – добавил парламентарий.
Миронов сообщил, что депутаты думской фракции "Справедливая Россия - За правду" будут настаивать и добиваться ужесточения административной ответственности для мигрантов, что позволит повысить уровень безопасности в России
.