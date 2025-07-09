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В МИД объяснили странный гул на брифинге Захаровой
В МИД объяснили странный гул на брифинге Захаровой - РИА Новости, 09.07.2025
В МИД объяснили странный гул на брифинге Захаровой
В МИД России пояснили, в чем причины необычного гула, который сопровождал в среду вторую часть еженедельного брифинга официального представителя МИД России... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:22:00+03:00
2025-07-09T16:22:00+03:00
2025-07-09T16:22:00+03:00
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В МИД России пояснили, в чем причины необычного гула, который сопровождал в среду вторую часть еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой. Отвечая на вопрос о происхождении звуков, в МИД России РИА Новости рассказали, что "сработали аварийные службы в связи с поломкой теплового оборудования". Несмотря на странные звуки, официальный представитель МИД России брифинг не остановила, продолжая принимать и отвечать на многочисленные вопросы журналистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД объяснили странный гул на брифинге Захаровой
МИД объяснил странный гул на брифинге Захаровой поломкой теплового оборудования