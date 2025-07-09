https://ria.ru/20250709/mid-2028169111.html

В МИД объяснили странный гул на брифинге Захаровой

В МИД объяснили странный гул на брифинге Захаровой - РИА Новости, 09.07.2025

В МИД объяснили странный гул на брифинге Захаровой

В МИД России пояснили, в чем причины необычного гула, который сопровождал в среду вторую часть еженедельного брифинга официального представителя МИД России... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:22:00+03:00

2025-07-09T16:22:00+03:00

2025-07-09T16:22:00+03:00

россия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В МИД России пояснили, в чем причины необычного гула, который сопровождал в среду вторую часть еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой. Отвечая на вопрос о происхождении звуков, в МИД России РИА Новости рассказали, что "сработали аварийные службы в связи с поломкой теплового оборудования". Несмотря на странные звуки, официальный представитель МИД России брифинг не остановила, продолжая принимать и отвечать на многочисленные вопросы журналистов.

https://ria.ru/20250117/ssha-1994120317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)