https://ria.ru/20250709/mid-2028150493.html

Режимы в Прибалтике разрушают остатки безопасности, заявили в МИД

Режимы в Прибалтике разрушают остатки безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2025

Режимы в Прибалтике разрушают остатки безопасности, заявили в МИД

Режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:00:00+03:00

2025-07-09T15:00:00+03:00

2025-07-09T15:00:00+03:00

россия

мария захарова

нато

прибалтика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "...Режимы в прибалтийских странах, сами рвутся в авангард конфронтации, сами разрушают остатки безопасности, стабильности или вообще хоть какого-то баланса... Очевидно, что создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их же собственным интересам безопасности и стабильности", - сказала она в ходе брифинга. Она отметила, что прибалтийским странам была отведена самая "чудовищная функция", а именно быть агрессивными членами НАТО, у которых не должно быть никакой собственной повестки и собственных национальных интересов, которые должны заниматься разжиганием ненависти, сталкиванием стран и народов. Кроме того, эти режимы представляют свою территорию для размещения передовых сил НАТО. В Литве реализуются планы по развертыванию отдельной бригады бундесвера, в непосредственной близости от российских границ проводятся военно-тренировочные мероприятия НАТО. В ходе которых целенаправленно отрабатываются цели нападения на Россию, добавила Захарова. "Одним из наиболее вопиющих примеров стали недавние масштабные многонациональные учения Альянса на территории Прибалтики и Польши Griffin Lightning 2025. В ходе этапов этих так называемых учений в Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше, были отработаны детали наступательной операции на Балтике, на Балтийском театре военных действий, включая… Вы только подумайте! Штурм Калининградской области! Но это какой такой оборонительный союз? Это какая такая демократия?", - заключила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20250702/nato-2026683934.html

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прибалтика

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россия, мария захарова, нато, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)