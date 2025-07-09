Режимы в Прибалтике разрушают остатки безопасности, заявили в МИД
Захарова: прибалтийские режимы разрушают остатки безопасности в регионе
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"...Режимы в прибалтийских странах, сами рвутся в авангард конфронтации, сами разрушают остатки безопасности, стабильности или вообще хоть какого-то баланса... Очевидно, что создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их же собственным интересам безопасности и стабильности", - сказала она в ходе брифинга.
Она отметила, что прибалтийским странам была отведена самая "чудовищная функция", а именно быть агрессивными членами НАТО, у которых не должно быть никакой собственной повестки и собственных национальных интересов, которые должны заниматься разжиганием ненависти, сталкиванием стран и народов.
Кроме того, эти режимы представляют свою территорию для размещения передовых сил НАТО. В Литве реализуются планы по развертыванию отдельной бригады бундесвера, в непосредственной близости от российских границ проводятся военно-тренировочные мероприятия НАТО. В ходе которых целенаправленно отрабатываются цели нападения на Россию, добавила Захарова.
"Одним из наиболее вопиющих примеров стали недавние масштабные многонациональные учения Альянса на территории Прибалтики и Польши Griffin Lightning 2025. В ходе этапов этих так называемых учений в Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше, были отработаны детали наступательной операции на Балтике, на Балтийском театре военных действий, включая… Вы только подумайте! Штурм Калининградской области! Но это какой такой оборонительный союз? Это какая такая демократия?", - заключила официальный представитель МИД РФ.