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Режимы в Прибалтике разрушают остатки безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2025
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15:00 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/mid-2028150493.html
Режимы в Прибалтике разрушают остатки безопасности, заявили в МИД
Режимы в Прибалтике разрушают остатки безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2025
Режимы в Прибалтике разрушают остатки безопасности, заявили в МИД
Режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:00:00+03:00
2025-07-09T15:00:00+03:00
россия
мария захарова
нато
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "...Режимы в прибалтийских странах, сами рвутся в авангард конфронтации, сами разрушают остатки безопасности, стабильности или вообще хоть какого-то баланса... Очевидно, что создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их же собственным интересам безопасности и стабильности", - сказала она в ходе брифинга. Она отметила, что прибалтийским странам была отведена самая "чудовищная функция", а именно быть агрессивными членами НАТО, у которых не должно быть никакой собственной повестки и собственных национальных интересов, которые должны заниматься разжиганием ненависти, сталкиванием стран и народов. Кроме того, эти режимы представляют свою территорию для размещения передовых сил НАТО. В Литве реализуются планы по развертыванию отдельной бригады бундесвера, в непосредственной близости от российских границ проводятся военно-тренировочные мероприятия НАТО. В ходе которых целенаправленно отрабатываются цели нападения на Россию, добавила Захарова. "Одним из наиболее вопиющих примеров стали недавние масштабные многонациональные учения Альянса на территории Прибалтики и Польши Griffin Lightning 2025. В ходе этапов этих так называемых учений в Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше, были отработаны детали наступательной операции на Балтике, на Балтийском театре военных действий, включая… Вы только подумайте! Штурм Калининградской области! Но это какой такой оборонительный союз? Это какая такая демократия?", - заключила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20250702/nato-2026683934.html
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россия, мария захарова, нато, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, НАТО, Прибалтика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Режимы в Прибалтике разрушают остатки безопасности, заявили в МИД

Захарова: прибалтийские режимы разрушают остатки безопасности в регионе

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"...Режимы в прибалтийских странах, сами рвутся в авангард конфронтации, сами разрушают остатки безопасности, стабильности или вообще хоть какого-то баланса... Очевидно, что создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их же собственным интересам безопасности и стабильности", - сказала она в ходе брифинга.
Она отметила, что прибалтийским странам была отведена самая "чудовищная функция", а именно быть агрессивными членами НАТО, у которых не должно быть никакой собственной повестки и собственных национальных интересов, которые должны заниматься разжиганием ненависти, сталкиванием стран и народов.
Кроме того, эти режимы представляют свою территорию для размещения передовых сил НАТО. В Литве реализуются планы по развертыванию отдельной бригады бундесвера, в непосредственной близости от российских границ проводятся военно-тренировочные мероприятия НАТО. В ходе которых целенаправленно отрабатываются цели нападения на Россию, добавила Захарова.
"Одним из наиболее вопиющих примеров стали недавние масштабные многонациональные учения Альянса на территории Прибалтики и Польши Griffin Lightning 2025. В ходе этапов этих так называемых учений в Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше, были отработаны детали наступательной операции на Балтике, на Балтийском театре военных действий, включая… Вы только подумайте! Штурм Калининградской области! Но это какой такой оборонительный союз? Это какая такая демократия?", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
НАТО превратила Балтику в зону военного противостояния, заявили в МИД
2 июля, 11:08
 
РоссияМария ЗахароваНАТОПрибалтикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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