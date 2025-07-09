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МИД обвинил Британию в русофобии - РИА Новости, 09.07.2025
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14:32 09.07.2025 (обновлено: 14:33 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/mid-2028143399.html
МИД обвинил Британию в русофобии
МИД обвинил Британию в русофобии - РИА Новости, 09.07.2025
МИД обвинил Британию в русофобии
Правительство Великобритании регулярно выступает с русофобскими заявлениями, прикрываясь якобы заботой о своих гражданах, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:32:00+03:00
2025-07-09T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании регулярно выступает с русофобскими заявлениями, прикрываясь якобы заботой о своих гражданах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Задолго до начала специальной военной операции британская верхушка взяла курс на планомерное раскручивание антироссийской истерии, регулярно вбрасывая в публичное пространство русофобские провокации… Каждый раз все это прикрывается мнимой заботой о национальной безопасности Британии", - сказала она в ходе брифинга. Представитель российского МИД отметила, что вместе с этим британские власти ужесточают контроль за своими гражданами, насаждая образ врага в лице России. Захарова утверждает, что это делается для того, чтобы найти оправдания для продолжения масштабной гибридной агрессии против России и накачки Киева оружием. "По сути, Британия движется семимильными шагами по пути превращения в полицейское государство - в самом худшем смысле этого слова. Когда власти получают ничем неограниченные инструменты для преследования собственных граждан и возможность псевдолегитимного подавления прав и свобод человека в неограниченном количестве", - добавила Захарова. Представитель российского МИД подчеркнула, что Лондон сделал все возможное, чтобы не допустить нормализации "хоть каких-либо" контактов с Россией. Схема FIRS вступила в силу с 1 июля. Против России действует самый высокий, "усиленный" режим контроля. Усиленный режим контроля в рамках FIRS также действует в отношении Ирана. В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, караются тюремным заключением сроком до пяти лет и/или штрафом.
https://ria.ru/20250625/es-2025308541.html
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здоровье - общество, россия, великобритания, киев, мария захарова, в мире
Здоровье - Общество, Россия, Великобритания, Киев, Мария Захарова, В мире
МИД обвинил Британию в русофобии

МИД: Британия выступает с русофобскими заявлениями, прикрываясь безопасностью

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании регулярно выступает с русофобскими заявлениями, прикрываясь якобы заботой о своих гражданах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Задолго до начала специальной военной операции британская верхушка взяла курс на планомерное раскручивание антироссийской истерии, регулярно вбрасывая в публичное пространство русофобские провокации… Каждый раз все это прикрывается мнимой заботой о национальной безопасности Британии", - сказала она в ходе брифинга.
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Представитель российского МИД отметила, что вместе с этим британские власти ужесточают контроль за своими гражданами, насаждая образ врага в лице России. Захарова утверждает, что это делается для того, чтобы найти оправдания для продолжения масштабной гибридной агрессии против России и накачки Киева оружием.
"По сути, Британия движется семимильными шагами по пути превращения в полицейское государство - в самом худшем смысле этого слова. Когда власти получают ничем неограниченные инструменты для преследования собственных граждан и возможность псевдолегитимного подавления прав и свобод человека в неограниченном количестве", - добавила Захарова.
Представитель российского МИД подчеркнула, что Лондон сделал все возможное, чтобы не допустить нормализации "хоть каких-либо" контактов с Россией.
Схема FIRS вступила в силу с 1 июля. Против России действует самый высокий, "усиленный" режим контроля. Усиленный режим контроля в рамках FIRS также действует в отношении Ирана. В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, караются тюремным заключением сроком до пяти лет и/или штрафом.
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