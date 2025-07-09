https://ria.ru/20250709/mid-2028143399.html

МИД обвинил Британию в русофобии

МИД обвинил Британию в русофобии - РИА Новости, 09.07.2025

МИД обвинил Британию в русофобии

Правительство Великобритании регулярно выступает с русофобскими заявлениями, прикрываясь якобы заботой о своих гражданах, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:32:00+03:00

2025-07-09T14:32:00+03:00

2025-07-09T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании регулярно выступает с русофобскими заявлениями, прикрываясь якобы заботой о своих гражданах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Задолго до начала специальной военной операции британская верхушка взяла курс на планомерное раскручивание антироссийской истерии, регулярно вбрасывая в публичное пространство русофобские провокации… Каждый раз все это прикрывается мнимой заботой о национальной безопасности Британии", - сказала она в ходе брифинга. Представитель российского МИД отметила, что вместе с этим британские власти ужесточают контроль за своими гражданами, насаждая образ врага в лице России. Захарова утверждает, что это делается для того, чтобы найти оправдания для продолжения масштабной гибридной агрессии против России и накачки Киева оружием. "По сути, Британия движется семимильными шагами по пути превращения в полицейское государство - в самом худшем смысле этого слова. Когда власти получают ничем неограниченные инструменты для преследования собственных граждан и возможность псевдолегитимного подавления прав и свобод человека в неограниченном количестве", - добавила Захарова. Представитель российского МИД подчеркнула, что Лондон сделал все возможное, чтобы не допустить нормализации "хоть каких-либо" контактов с Россией. Схема FIRS вступила в силу с 1 июля. Против России действует самый высокий, "усиленный" режим контроля. Усиленный режим контроля в рамках FIRS также действует в отношении Ирана. В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, караются тюремным заключением сроком до пяти лет и/или штрафом.

https://ria.ru/20250625/es-2025308541.html

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здоровье - общество, россия, великобритания, киев, мария захарова, в мире