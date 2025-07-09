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Захарова дала совет россиянам, планирующим поездки в Иран
Захарова дала совет россиянам, планирующим поездки в Иран - РИА Новости, 09.07.2025
Захарова дала совет россиянам, планирующим поездки в Иран
Российская сторона указывает на определенную стабилизацию обстановки в Иране, но с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендует россиянам взвешивать РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:41:00+03:00
2025-07-09T10:41:00+03:00
2025-07-09T10:41:00+03:00
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иран
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тегеран (город)
мария захарова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская сторона указывает на определенную стабилизацию обстановки в Иране, но с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендует россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В настоящее время отмечаем открытие воздушного пространства Исламской Республики Иран, восстановление международного авиасообщения, в том числе через Тегеран, на фоне определенной стабилизации обстановки. Консульский отдел посольства России в Тегеране уже работает в штатном режиме", - указала она. "Вместе с тем, с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендуем россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, проявлять осмотрительность и осторожность, следить за сообщениями-предупреждениями местных властей, а также российских загранучреждений", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, тегеран (город), мария захарова
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Мария Захарова
Захарова дала совет россиянам, планирующим поездки в Иран
Захарова призвала россиян взвешивать целесообразность поездок в Иран