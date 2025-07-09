https://ria.ru/20250709/mid-2028089512.html

Захарова дала совет россиянам, планирующим поездки в Иран

Захарова дала совет россиянам, планирующим поездки в Иран - РИА Новости, 09.07.2025

Захарова дала совет россиянам, планирующим поездки в Иран

Российская сторона указывает на определенную стабилизацию обстановки в Иране, но с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендует россиянам взвешивать РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:41:00+03:00

2025-07-09T10:41:00+03:00

2025-07-09T10:41:00+03:00

в мире

иран

россия

тегеран (город)

мария захарова

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская сторона указывает на определенную стабилизацию обстановки в Иране, но с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендует россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В настоящее время отмечаем открытие воздушного пространства Исламской Республики Иран, восстановление международного авиасообщения, в том числе через Тегеран, на фоне определенной стабилизации обстановки. Консульский отдел посольства России в Тегеране уже работает в штатном режиме", - указала она. "Вместе с тем, с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендуем россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, проявлять осмотрительность и осторожность, следить за сообщениями-предупреждениями местных властей, а также российских загранучреждений", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html

иран

россия

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, россия, тегеран (город), мария захарова