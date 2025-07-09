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Мерц призвал Трампа продолжать помогать Украине - РИА Новости, 09.07.2025
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16:45 09.07.2025 (обновлено: 17:10 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/merts-2028170028.html
Мерц призвал Трампа продолжать помогать Украине
Мерц призвал Трампа продолжать помогать Украине - РИА Новости, 09.07.2025
Мерц призвал Трампа продолжать помогать Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:45:00+03:00
2025-07-09T17:10:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь. "За последние несколько недель у меня было три личных встречи с американским президентом и несколько телефонных звонков. Я настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать этой стране как военную, так и гражданскую помощь", - заявил Мерц, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте бундестага. Он добавил, что американская военная помощь, по сути, продолжается, а не прекращается. "Мы продолжим обсуждение этих вопросов завтра в Риме на конференции. И я могу вас заверить, что мы также сделаем все возможное со стороны правительства ФРГ, чтобы продолжать оказывать помощь...", - подчеркнул Мерц. Он добавил, что помощь будет выражаться в гражданском, военном, политическом, социальном, военном и финансовом плане. При этом он отметил, что единственной проблемой с помощью Украине на данный момент является нехватка производства военной техники, оружия и боеприпасов. "Поэтому я обращаюсь к американскому правительству и спрашиваю, можем ли мы договориться с Америкой о предоставлении Украине, например, дополнительных систем противовоздушной обороны. Всё это происходит в тесном диалоге как внутри правительства ФРГ, так и с правительством США. Я делаю всё возможное, чтобы мы совместно достигли этой цели", - сказал канцлер. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250709/zakharova-2028112192.html
https://ria.ru/20250708/ssha-2027836226.html
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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, сергей лавров, министерство обороны сша, politico, нато
В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Politico, НАТО
Мерц призвал Трампа продолжать помогать Украине

Мерц в диалогах с Трампом настаивал на продолжении помощи Украине со стороны США

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь.
"За последние несколько недель у меня было три личных встречи с американским президентом и несколько телефонных звонков. Я настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать этой стране как военную, так и гражданскую помощь", - заявил Мерц, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте бундестага.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Вчера, 12:59
Он добавил, что американская военная помощь, по сути, продолжается, а не прекращается.
"Мы продолжим обсуждение этих вопросов завтра в Риме на конференции. И я могу вас заверить, что мы также сделаем все возможное со стороны правительства ФРГ, чтобы продолжать оказывать помощь...", - подчеркнул Мерц. Он добавил, что помощь будет выражаться в гражданском, военном, политическом, социальном, военном и финансовом плане.
При этом он отметил, что единственной проблемой с помощью Украине на данный момент является нехватка производства военной техники, оружия и боеприпасов.
"Поэтому я обращаюсь к американскому правительству и спрашиваю, можем ли мы договориться с Америкой о предоставлении Украине, например, дополнительных систем противовоздушной обороны. Всё это происходит в тесном диалоге как внутри правительства ФРГ, так и с правительством США. Я делаю всё возможное, чтобы мы совместно достигли этой цели", - сказал канцлер.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Совбез США обсудит новые поставки оружия Украине, пишет WSJ
8 июля, 10:13
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Вчера, 15:50
 
В миреУкраинаСШАГерманияДональд ТрампФридрих МерцСергей ЛавровМинистерство обороны СШАPoliticoНАТО
 
 
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