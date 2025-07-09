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Мерц призвал Трампа продолжать помогать Украине

Мерц призвал Трампа продолжать помогать Украине - РИА Новости, 09.07.2025

Мерц призвал Трампа продолжать помогать Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:45:00+03:00

2025-07-09T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь. "За последние несколько недель у меня было три личных встречи с американским президентом и несколько телефонных звонков. Я настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать этой стране как военную, так и гражданскую помощь", - заявил Мерц, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте бундестага. Он добавил, что американская военная помощь, по сути, продолжается, а не прекращается. "Мы продолжим обсуждение этих вопросов завтра в Риме на конференции. И я могу вас заверить, что мы также сделаем все возможное со стороны правительства ФРГ, чтобы продолжать оказывать помощь...", - подчеркнул Мерц. Он добавил, что помощь будет выражаться в гражданском, военном, политическом, социальном, военном и финансовом плане. При этом он отметил, что единственной проблемой с помощью Украине на данный момент является нехватка производства военной техники, оружия и боеприпасов. "Поэтому я обращаюсь к американскому правительству и спрашиваю, можем ли мы договориться с Америкой о предоставлении Украине, например, дополнительных систем противовоздушной обороны. Всё это происходит в тесном диалоге как внутри правительства ФРГ, так и с правительством США. Я делаю всё возможное, чтобы мы совместно достигли этой цели", - сказал канцлер. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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