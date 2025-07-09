https://ria.ru/20250709/mchs-2028160674.html

МЧС предупредило о сильной жаре в Чечне

МЧС предупредило о сильной жаре в Чечне - РИА Новости, 09.07.2025

МЧС предупредило о сильной жаре в Чечне

Жара до 41 градуса ожидается в Чечне с 10 по 13 июля, сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:45:00+03:00

2025-07-09T15:45:00+03:00

2025-07-09T15:45:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_ac58f1934be598fa56f6e4a362a24560.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Жара до 41 градуса ожидается в Чечне с 10 по 13 июля, сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике. "Во второй половине дня 10, 11, 12 и 13 июля на территории Чеченской Республики (исключая горные районы) ожидается сильная жара 40…41°", - сообщает пресс-служба. Региональный МЧС рекомендует избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)