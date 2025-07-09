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МЧС предупредило о сильной жаре в Чечне
МЧС предупредило о сильной жаре в Чечне - РИА Новости, 09.07.2025
МЧС предупредило о сильной жаре в Чечне
Жара до 41 градуса ожидается в Чечне с 10 по 13 июля, сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:45:00+03:00
2025-07-09T15:45:00+03:00
2025-07-09T15:45:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Жара до 41 градуса ожидается в Чечне с 10 по 13 июля, сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике. "Во второй половине дня 10, 11, 12 и 13 июля на территории Чеченской Республики (исключая горные районы) ожидается сильная жара 40…41°", - сообщает пресс-служба. Региональный МЧС рекомендует избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило о сильной жаре в Чечне
МЧС: жара до 41 градуса ожидается в Чечне с 10 по 13 июля