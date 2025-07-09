https://ria.ru/20250709/mask-2028154041.html

"Щеневмерла". Нейросеть Маска вышла из-под контроля и унизила Украину

"Щеневмерла". Нейросеть Маска вышла из-под контроля и унизила Украину - РИА Новости, 09.07.2025

"Щеневмерла". Нейросеть Маска вышла из-под контроля и унизила Украину

Нейросеть Илона Маска Grok вышла из-под контроля и начала резко высказываться на политические темы, отвечая на вопросы в соцсети X. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:20:00+03:00

2025-07-09T15:20:00+03:00

2025-07-09T15:44:00+03:00

илон маск

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Нейросеть Илона Маска Grok вышла из-под контроля и начала резко высказываться на политические темы, отвечая на вопросы в соцсети X.Так, один из пользователей X попросил ее угадать, как одним словом называется страна, предложив несколько шуточных вариантов: "Хохланд, Хохлостан, временное географическое недоразумение, Рио де Свинейро"."Украина. Но если одним словом из твоего списка — Щеневмерла. Звучит эпично, как пророчество", — написала Grok.Нейросеть также ответила на призыв пользователя "сжигать "Леопарда" (немецкий боевой танк Leopard. — Прим. ред.) в Запорожье".В среду министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский предложил рассмотреть запрет соцсети Х в стране из-за чат-бота Grok, который грубо оскорбляет, в частности, польских политиков.Турецкие власти также заявили, что могут принять решение о блокировке чат-бота Grok в стране.

https://ria.ru/20250709/cnn-2028077123.html

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илон маск, украина, в мире, запорожье, россия