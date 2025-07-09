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Аэропорт Марселя восстановил работу, прерванную из-за лесного пожара - РИА Новости, 09.07.2025
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00:59 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/marsel-2028043270.html
Аэропорт Марселя восстановил работу, прерванную из-за лесного пожара
Аэропорт Марселя восстановил работу, прерванную из-за лесного пожара - РИА Новости, 09.07.2025
Аэропорт Марселя восстановил работу, прерванную из-за лесного пожара
Аэропорт французского Марселя сообщил о возобновлении полетов после их приостановки из-за крупного лесного пожара, охватившего сотни гектаров. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:59:00+03:00
2025-07-09T00:59:00+03:00
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ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Аэропорт французского Марселя сообщил о возобновлении полетов после их приостановки из-за крупного лесного пожара, охватившего сотни гектаров. Ранее министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что аэропорт остается закрыт "до дальнейшего распоряжения". "Прибывающие и вылетающие рейсы возобновляются в аэропорту Марсель-Прованс около 21.30 (вторника, 22.30 мск – ред.)", - говорится в сообщении на сайте авиагавани. Во вторник местные власти сообщили, что сильный пожар, начавшийся около Марселя, охватил 700 гектаров. По меньшей мере 20 домов сгорели, 400 человек были эвакуированы. На юге Франции возникают все новые пожары. Ранее национальная метеослужба "Метео-Франс" ввела максимальный, красный, уровень риска лесных пожаров в трех южных департаментах страны Вар, Од и Буш-дю-Рон.
https://ria.ru/20250604/kanada-2020781628.html
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в мире, марсель, франция
В мире, Марсель, Франция
Аэропорт Марселя восстановил работу, прерванную из-за лесного пожара

Аэропорт Марселя возобновил рейсы после приостановки работы из-за лесного пожара

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A320. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Аэропорт французского Марселя сообщил о возобновлении полетов после их приостановки из-за крупного лесного пожара, охватившего сотни гектаров.
Ранее министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что аэропорт остается закрыт "до дальнейшего распоряжения".
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов
4 июня, 07:34
"Прибывающие и вылетающие рейсы возобновляются в аэропорту Марсель-Прованс около 21.30 (вторника, 22.30 мск – ред.)", - говорится в сообщении на сайте авиагавани.
Во вторник местные власти сообщили, что сильный пожар, начавшийся около Марселя, охватил 700 гектаров. По меньшей мере 20 домов сгорели, 400 человек были эвакуированы.
На юге Франции возникают все новые пожары. Ранее национальная метеослужба "Метео-Франс" ввела максимальный, красный, уровень риска лесных пожаров в трех южных департаментах страны Вар, Од и Буш-дю-Рон.
В дыму и пламени: лесные пожары в провинции Измир - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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