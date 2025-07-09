https://ria.ru/20250709/marsel-2028043270.html

Аэропорт Марселя восстановил работу, прерванную из-за лесного пожара

Аэропорт Марселя восстановил работу, прерванную из-за лесного пожара - РИА Новости, 09.07.2025

Аэропорт Марселя восстановил работу, прерванную из-за лесного пожара

Аэропорт французского Марселя сообщил о возобновлении полетов после их приостановки из-за крупного лесного пожара, охватившего сотни гектаров. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:59:00+03:00

2025-07-09T00:59:00+03:00

2025-07-09T00:59:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Аэропорт французского Марселя сообщил о возобновлении полетов после их приостановки из-за крупного лесного пожара, охватившего сотни гектаров. Ранее министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что аэропорт остается закрыт "до дальнейшего распоряжения". "Прибывающие и вылетающие рейсы возобновляются в аэропорту Марсель-Прованс около 21.30 (вторника, 22.30 мск – ред.)", - говорится в сообщении на сайте авиагавани. Во вторник местные власти сообщили, что сильный пожар, начавшийся около Марселя, охватил 700 гектаров. По меньшей мере 20 домов сгорели, 400 человек были эвакуированы. На юге Франции возникают все новые пожары. Ранее национальная метеослужба "Метео-Франс" ввела максимальный, красный, уровень риска лесных пожаров в трех южных департаментах страны Вар, Од и Буш-дю-Рон.

https://ria.ru/20250604/kanada-2020781628.html

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Дарья Буймова

в мире, марсель, франция