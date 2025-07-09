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Попова рассказала о положительных последствиях маркировки - РИА Новости, 09.07.2025
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07:10 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/markirovka-2028063360.html
Попова рассказала о положительных последствиях маркировки
Попова рассказала о положительных последствиях маркировки - РИА Новости, 09.07.2025
Попова рассказала о положительных последствиях маркировки
Цифровая маркировка позволила заблокировать продажу практически двух миллиардов единиц запрещенной продукции, что позволило не допустить их попадания на полки... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:10:00+03:00
2025-07-09T07:10:00+03:00
экономика
россия
женева (город)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Цифровая маркировка позволила заблокировать продажу практически двух миллиардов единиц запрещенной продукции, что позволило не допустить их попадания на полки российских магазинов, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Если смотреть по обелению рынка, мы сегодня (в ООН – ред.) говорили о двух миллиардах единиц продукции, которую удалось заблокировать с помощью маркировки. Сегодня этот механизм защищает от того, чтобы фальсифицированная продукция попадала на полку", - сказала она. Попова добавила, что российские кассы уже перестают пробивать товары, у которых закончился срок годности благодаря тому, что все включено в цифровую маркировку, а кассы считывает её в долю секунды. "На сегодняшний день только по молочной продукции, так как это стало обязательным чуть больше полутора лет, снижение просрочки в 41 раз по молочной продукции. Эти цифры впечатляют", - отметила Попова. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
https://ria.ru/20250709/markirovka-2028053229.html
https://ria.ru/20250623/markirovka-2024722363.html
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экономика, россия, женева (город), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оон, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Женева (город), Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ООН, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Попова рассказала о положительных последствиях маркировки

Попова: маркировка не допустила продажу миллиардов единиц запрещенной продукции

© РИА Новости / Валерий ТитиевскийПокупка продуктов питания
Покупка продуктов питания - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Покупка продуктов питания. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Цифровая маркировка позволила заблокировать продажу практически двух миллиардов единиц запрещенной продукции, что позволило не допустить их попадания на полки российских магазинов, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Если смотреть по обелению рынка, мы сегодня (в ООН – ред.) говорили о двух миллиардах единиц продукции, которую удалось заблокировать с помощью маркировки. Сегодня этот механизм защищает от того, чтобы фальсифицированная продукция попадала на полку", - сказала она.
Попова добавила, что российские кассы уже перестают пробивать товары, у которых закончился срок годности благодаря тому, что все включено в цифровую маркировку, а кассы считывает её в долю секунды.
"На сегодняшний день только по молочной продукции, так как это стало обязательным чуть больше полутора лет, снижение просрочки в 41 раз по молочной продукции. Эти цифры впечатляют", - отметила Попова.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
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ЭкономикаРоссияЖенева (город)Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ООНФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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