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Попова оценила эффективность цифровой маркировки - РИА Новости, 09.07.2025
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05:54 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/markirovka-2028059002.html
Попова оценила эффективность цифровой маркировки
Попова оценила эффективность цифровой маркировки - РИА Новости, 09.07.2025
Попова оценила эффективность цифровой маркировки
ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости Юрий Апрелефф. Обеление рынка в РФ с помощью цифровой маркировки идет семимильными шагами, даже защитники этого инструмента не... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:54:00+03:00
2025-07-09T05:54:00+03:00
экономика
здоровье - общество
россия
женева (город)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости Юрий Апрелефф. Обеление рынка в РФ с помощью цифровой маркировки идет семимильными шагами, даже защитники этого инструмента не предполагали, что это будет так эффективно, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Его (инструмента цифровой маркировки – ред.) эффективность очевидна. И обеление рынка идет семимильными шагами. И когда самые ярые защитники этого инструмента в самом начале говорили, даже они не предполагали, что это будет так эффективно", - сказала она. Попова добавила, что этот инструмент интересует коллег из разных стран на площадке 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, и вошел в итоговый документ как пример очень хорошего реагирования в сфере защиты прав потребителей. Большой интерес вызвал передовой опыт России по внедрению цифровой маркировки. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
https://ria.ru/20250709/markirovka-2028052213.html
https://ria.ru/20241111/rospotrebnadzor-1982979119.html
россия
женева (город)
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экономика, здоровье - общество, россия, женева (город), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оон, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Женева (город), Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ООН, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Попова оценила эффективность цифровой маркировки

Попова: обеление рынка с помощью цифровой маркировки идет семимильными шагами

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на пресс-конференции, посвященной запуску совместного проекта МИА "Россия сегодня" и Роспотребнадзора
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на пресс-конференции, посвященной запуску совместного проекта МИА Россия сегодня и Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости Юрий Апрелефф. Обеление рынка в РФ с помощью цифровой маркировки идет семимильными шагами, даже защитники этого инструмента не предполагали, что это будет так эффективно, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Его (инструмента цифровой маркировки – ред.) эффективность очевидна. И обеление рынка идет семимильными шагами. И когда самые ярые защитники этого инструмента в самом начале говорили, даже они не предполагали, что это будет так эффективно", - сказала она.
Магазин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Попова рассказала о цифровой маркировке
03:33
Попова добавила, что этот инструмент интересует коллег из разных стран на площадке 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, и вошел в итоговый документ как пример очень хорошего реагирования в сфере защиты прав потребителей. Большой интерес вызвал передовой опыт России по внедрению цифровой маркировки.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Роспотребнадзор запустил горячую линию о цифровой маркировке товаров
11 ноября 2024, 00:19
 
ЭкономикаЗдоровье - ОбществоРоссияЖенева (город)Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ООНФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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