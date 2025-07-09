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Попова рассказала о цифровой маркировке - РИА Новости, 09.07.2025
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03:33 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/markirovka-2028052213.html
Попова рассказала о цифровой маркировке
Попова рассказала о цифровой маркировке - РИА Новости, 09.07.2025
Попова рассказала о цифровой маркировке
Цифровая маркировка позволяет мгновенно прекратить продажу любого продукта или партии продукта, которые оказались небезопасными, на всей территории страны,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:33:00+03:00
2025-07-09T03:33:00+03:00
экономика
россия
женева (город)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
оон
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Цифровая маркировка позволяет мгновенно прекратить продажу любого продукта или партии продукта, которые оказались небезопасными, на всей территории страны, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Конечно, если говорить об инструменте цифровой маркировки, как о надзорном инструменте, если мы видим небезопасную продукцию, то у нас есть возможность мгновенно остановить продажи всей партии по всей стране и получить информацию о том, где, в каком населенном пункте, какое количество единиц этой партии находилось, продано или находится еще на складе или на прилавке", - сказала она. Это новый уровень защиты потребителей, заключила попова. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
https://ria.ru/20250623/markirovka-2024722363.html
https://ria.ru/20250507/kosmetika-2015424700.html
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экономика, россия, женева (город), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), оон
Экономика, Россия, Женева (город), Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ООН
Попова рассказала о цифровой маркировке

Попова: цифровая маркировка позволяет остановить продажу небезопасных продуктов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМагазин
Магазин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Цифровая маркировка позволяет мгновенно прекратить продажу любого продукта или партии продукта, которые оказались небезопасными, на всей территории страны, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Конечно, если говорить об инструменте цифровой маркировки, как о надзорном инструменте, если мы видим небезопасную продукцию, то у нас есть возможность мгновенно остановить продажи всей партии по всей стране и получить информацию о том, где, в каком населенном пункте, какое количество единиц этой партии находилось, продано или находится еще на складе или на прилавке", - сказала она.
Это новый уровень защиты потребителей, заключила попова.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
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ЭкономикаРоссияЖенева (город)Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ООН
 
 
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