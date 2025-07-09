https://ria.ru/20250709/malchik-2028185666.html
Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника
Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.07.2025
Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника
Пятилетний мальчик, раненный при атаке украинского БПЛА на пляж в Курске, умер при транспортировке в Москву, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:14:00+03:00
2025-07-09T17:14:00+03:00
2025-07-09T20:35:00+03:00
курск
москва
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028072906_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_477590fa95874af9d30d641a31634785.jpg
КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Пятилетний мальчик, раненный при атаке украинского БПЛА на пляж в Курске, умер при транспортировке в Москву, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30 процентов ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека!" — написал он.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего."Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" — подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что семье мальчика окажут всю необходимую помощь.Во вторник вечером украинские боевики атаковали дроном пляж "Городской" в Курске. Погибли четыре человека, еще как минимум девять были ранены.По словам Хинштейна, мальчик получил тяжелые ожоги, когда пытался закрыть собой маму. Кроме того, ночью ВСУ нанесли удары с беспилотников по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании "Агрофирма "Рыльская". Там пострадали две женщины, инфраструктурные объекты получили серьезные повреждения.Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, кто причастен к этим и другим схожим преступлениям.
https://ria.ru/20250709/khinshteyn-2028044604.html
курск
москва
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028072906_67:0:967:675_1920x0_80_0_0_a89a12de0106fdc73aa9ee94dff66395.jpg
Следственные действия по делу о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую больницу
СК сообщил, что возбудил уголовные дела о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую центральную районную больницу
2025-07-09T17:14
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, москва, происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Курск, Москва, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника
Мальчик, раненный при атаке БПЛА на пляж в Курске, умер при перевозке в Москву
КУРСК, 9 июл — РИА Новости.
Пятилетний мальчик, раненный при атаке украинского БПЛА на пляж в Курске, умер при транспортировке в Москву, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале
.
"Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30 процентов ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека!" — написал он.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" — подчеркнул Хинштейн
.
Он добавил, что семье мальчика окажут всю необходимую помощь.
Во вторник вечером украинские боевики атаковали дроном пляж "Городской" в Курске
. Погибли четыре человека, еще как минимум девять были ранены.
По словам Хинштейна, мальчик получил тяжелые ожоги, когда пытался закрыть собой маму.
Кроме того, ночью ВСУ нанесли удары с беспилотников по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании "Агрофирма "Рыльская". Там пострадали две женщины, инфраструктурные объекты получили серьезные повреждения.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, кто причастен к этим и другим схожим преступлениям.