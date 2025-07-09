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Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 09.07.2025 (обновлено: 20:35 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/malchik-2028185666.html
Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника
Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.07.2025
Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника
Пятилетний мальчик, раненный при атаке украинского БПЛА на пляж в Курске, умер при транспортировке в Москву, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:14:00+03:00
2025-07-09T20:35:00+03:00
курск
москва
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Пятилетний мальчик, раненный при атаке украинского БПЛА на пляж в Курске, умер при транспортировке в Москву, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30 процентов ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека!" — написал он.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего."Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" — подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что семье мальчика окажут всю необходимую помощь.Во вторник вечером украинские боевики атаковали дроном пляж "Городской" в Курске. Погибли четыре человека, еще как минимум девять были ранены.По словам Хинштейна, мальчик получил тяжелые ожоги, когда пытался закрыть собой маму. Кроме того, ночью ВСУ нанесли удары с беспилотников по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании "Агрофирма "Рыльская". Там пострадали две женщины, инфраструктурные объекты получили серьезные повреждения.Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, кто причастен к этим и другим схожим преступлениям.
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курск
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Следственные действия по делу о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую больницу
СК сообщил, что возбудил уголовные дела о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую центральную районную больницу
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курск, москва, происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Курск, Москва, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника

Мальчик, раненный при атаке БПЛА на пляж в Курске, умер при перевозке в Москву

© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по пляжу "Городской" в Курске
Последствия удара ВСУ по пляжу Городской в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по пляжу "Городской" в Курске
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КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Пятилетний мальчик, раненный при атаке украинского БПЛА на пляж в Курске, умер при транспортировке в Москву, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30 процентов ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека!" — написал он.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
При атаке ВСУ на Курск погиб росгвардеец
Вчера, 01:30
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" — подчеркнул Хинштейн.
Он добавил, что семье мальчика окажут всю необходимую помощь.
Во вторник вечером украинские боевики атаковали дроном пляж "Городской" в Курске. Погибли четыре человека, еще как минимум девять были ранены.
По словам Хинштейна, мальчик получил тяжелые ожоги, когда пытался закрыть собой маму.
Кроме того, ночью ВСУ нанесли удары с беспилотников по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании "Агрофирма "Рыльская". Там пострадали две женщины, инфраструктурные объекты получили серьезные повреждения.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, кто причастен к этим и другим схожим преступлениям.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскМоскваПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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