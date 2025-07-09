https://ria.ru/20250709/malchik-2028185666.html

Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника

Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.07.2025

Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника

Пятилетний мальчик, раненный при атаке украинского БПЛА на пляж в Курске, умер при транспортировке в Москву, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:14:00+03:00

2025-07-09T17:14:00+03:00

2025-07-09T20:35:00+03:00

курск

москва

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Пятилетний мальчик, раненный при атаке украинского БПЛА на пляж в Курске, умер при транспортировке в Москву, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30 процентов ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека!" — написал он.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего."Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" — подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что семье мальчика окажут всю необходимую помощь.Во вторник вечером украинские боевики атаковали дроном пляж "Городской" в Курске. Погибли четыре человека, еще как минимум девять были ранены.По словам Хинштейна, мальчик получил тяжелые ожоги, когда пытался закрыть собой маму. Кроме того, ночью ВСУ нанесли удары с беспилотников по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании "Агрофирма "Рыльская". Там пострадали две женщины, инфраструктурные объекты получили серьезные повреждения.Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, кто причастен к этим и другим схожим преступлениям.

https://ria.ru/20250709/khinshteyn-2028044604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия по делу о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую больницу СК сообщил, что возбудил уголовные дела о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую центральную районную больницу 2025-07-09T17:14 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курск, москва, происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины