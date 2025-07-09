Суд назначил дату заочного рассмотрения дела Максаковой*
Суд приступит к заочному рассмотрению уголовного дела певицы Максаковой 16 июля
Мария Максакова*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 16 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу певицы Марии Максаковой* о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, сообщили РИА Новости в суде.
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"Предварительное слушание назначено на 16 июля, 14.00", - сказали в суде.
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Против Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована.
Согласно Уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей в России государственной власти, а также распространяла материалы, созданные иноагентами. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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