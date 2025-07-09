https://ria.ru/20250709/makron-2028205528.html

СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой

СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой - РИА Новости, 09.07.2025

СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой

Президент Франции Эммануэль Макрон на банкете в честь его государственного визита в Великобританию флиртовал с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, пишет Daily... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:28:00+03:00

2025-07-09T18:28:00+03:00

2025-07-09T18:44:00+03:00

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франция

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на банкете в честь его государственного визита в Великобританию флиртовал с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, пишет Daily Mail."Вчера на банкете Эммануэль Макрон оказывал настойчивые знаки внимания принцессе Уэльской, подмигивая ей и предлагая чокнуться", — говорится в публикации.Как отметили журналисты, во время торжества в Виндзорском замке французский президент заигрывал с Кейт Миддлтон в присутствии ее супруга, а также королевской четы и многих знаменитостей.Макрон сидел по левую руку от короля Карла III, справа от него располагалась принцесса Уэльская, а его жена Брижит — рядом с королевой Камиллой и принцем Уэльским Уильямом.Вчера Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.

https://ria.ru/20250709/makron-2028156734.html

https://ria.ru/20250707/makron-2027588579.html

https://ria.ru/20250709/makron-2028156734.html

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в мире, франция, великобритания, вьетнам, эммануэль макрон, кейт миддлтон, карл iii