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СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой - РИА Новости, 09.07.2025
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18:28 09.07.2025 (обновлено: 18:44 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/makron-2028205528.html
СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой
СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой - РИА Новости, 09.07.2025
СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой
Президент Франции Эммануэль Макрон на банкете в честь его государственного визита в Великобританию флиртовал с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, пишет Daily... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:28:00+03:00
2025-07-09T18:44:00+03:00
в мире
франция
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вьетнам
эммануэль макрон
кейт миддлтон
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на банкете в честь его государственного визита в Великобританию флиртовал с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, пишет Daily Mail."Вчера на банкете Эммануэль Макрон оказывал настойчивые знаки внимания принцессе Уэльской, подмигивая ей и предлагая чокнуться", — говорится в публикации.Как отметили журналисты, во время торжества в Виндзорском замке французский президент заигрывал с Кейт Миддлтон в присутствии ее супруга, а также королевской четы и многих знаменитостей.Макрон сидел по левую руку от короля Карла III, справа от него располагалась принцесса Уэльская, а его жена Брижит — рядом с королевой Камиллой и принцем Уэльским Уильямом.Вчера Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
https://ria.ru/20250709/makron-2028156734.html
https://ria.ru/20250707/makron-2027588579.html
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в мире, франция, великобритания, вьетнам, эммануэль макрон, кейт миддлтон, карл iii
В мире, Франция, Великобритания, Вьетнам, Эммануэль Макрон, Кейт Миддлтон, Карл III
СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой

Daily Mail: Макрон флиртовал с Кейт Миддлтон после конфликта с женой

© Getty Images / Chris JacksonПрезидент Эммануэль Макрон подмигивает Кейт Миддлтон во время банкета в Виндзорском замке
Президент Эммануэль Макрон подмигивает Кейт Миддлтон во время банкета в Виндзорском замке - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Getty Images / Chris Jackson
Президент Эммануэль Макрон подмигивает Кейт Миддлтон во время банкета в Виндзорском замке
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на банкете в честь его государственного визита в Великобританию флиртовал с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, пишет Daily Mail.
"Вчера на банкете Эммануэль Макрон оказывал настойчивые знаки внимания принцессе Уэльской, подмигивая ей и предлагая чокнуться", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе Нортхолт, Великобритания. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене
Вчера, 15:37
Как отметили журналисты, во время торжества в Виндзорском замке французский президент заигрывал с Кейт Миддлтон в присутствии ее супруга, а также королевской четы и многих знаменитостей.
Макрон сидел по левую руку от короля Карла III, справа от него располагалась принцесса Уэльская, а его жена Брижит — рядом с королевой Камиллой и принцем Уэльским Уильямом.
Вчера Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Убить президента: для Макрона запущен обратный отсчет
7 июля, 09:14
Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.
Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе Нортхолт, Великобритания. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене
Вчера, 15:37
 
В миреФранцияВеликобританияВьетнамЭммануэль МакронКейт МиддлтонКарл III
 
 
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