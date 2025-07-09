СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой
Daily Mail: Макрон флиртовал с Кейт Миддлтон после конфликта с женой
© Getty Images / Chris JacksonПрезидент Эммануэль Макрон подмигивает Кейт Миддлтон во время банкета в Виндзорском замке
© Getty Images / Chris Jackson
Президент Эммануэль Макрон подмигивает Кейт Миддлтон во время банкета в Виндзорском замке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на банкете в честь его государственного визита в Великобританию флиртовал с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, пишет Daily Mail.
"Вчера на банкете Эммануэль Макрон оказывал настойчивые знаки внимания принцессе Уэльской, подмигивая ей и предлагая чокнуться", — говорится в публикации.
Как отметили журналисты, во время торжества в Виндзорском замке французский президент заигрывал с Кейт Миддлтон в присутствии ее супруга, а также королевской четы и многих знаменитостей.
Макрон сидел по левую руку от короля Карла III, справа от него располагалась принцесса Уэльская, а его жена Брижит — рядом с королевой Камиллой и принцем Уэльским Уильямом.
Вчера Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.
Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.
Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.