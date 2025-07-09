https://ria.ru/20250709/makron-2028156734.html

"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене

"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене - РИА Новости, 09.07.2025

"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене

Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают очередной казус с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая отказалась взять супруга... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:37:00+03:00

2025-07-09T15:37:00+03:00

2025-07-09T15:37:00+03:00

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кейт миддлтон

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают очередной казус с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая отказалась взять супруга за руку, спускаясь с трапа самолета в Великобритании."Я почти уверен, что они расстались и просто дожидаются окончания его срока полномочий. Она ведет себя как его мать", — высказался пользователь."У нее определенно начинается деменция. В общественном месте так не ведут себя даже с теми, кого ненавидишь", — поделился мнением еще один читатель."Очевидно, она злится на него. Он, наверное, не слушается", — пошутил другой комментатор.Вчера Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250708/makron-2028021045.html

https://ria.ru/20250708/supruga-2027941420.html

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в мире, франция, великобритания, вьетнам, кейт миддлтон, эммануэль макрон, france 24