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"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене - РИА Новости, 09.07.2025
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15:37 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/makron-2028156734.html
"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене
"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене - РИА Новости, 09.07.2025
"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене
Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают очередной казус с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая отказалась взять супруга... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:37:00+03:00
2025-07-09T15:37:00+03:00
в мире
франция
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кейт миддлтон
эммануэль макрон
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают очередной казус с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая отказалась взять супруга за руку, спускаясь с трапа самолета в Великобритании."Я почти уверен, что они расстались и просто дожидаются окончания его срока полномочий. Она ведет себя как его мать", — высказался пользователь."У нее определенно начинается деменция. В общественном месте так не ведут себя даже с теми, кого ненавидишь", — поделился мнением еще один читатель."Очевидно, она злится на него. Он, наверное, не слушается", — пошутил другой комментатор.Вчера Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250708/makron-2028021045.html
https://ria.ru/20250708/supruga-2027941420.html
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в мире, франция, великобритания, вьетнам, кейт миддлтон, эммануэль макрон, france 24
В мире, Франция, Великобритания, Вьетнам, Кейт Миддлтон, Эммануэль Макрон, France 24

"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене

© APTПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе "Нортхолт", Великобритания. Кадр трансляции
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе Нортхолт, Великобритания. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© APT
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе "Нортхолт", Великобритания. Кадр трансляции
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают очередной казус с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая отказалась взять супруга за руку, спускаясь с трапа самолета в Великобритании.
"Я почти уверен, что они расстались и просто дожидаются окончания его срока полномочий. Она ведет себя как его мать", — высказался пользователь.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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"У нее определенно начинается деменция. В общественном месте так не ведут себя даже с теми, кого ненавидишь", — поделился мнением еще один читатель.
"Очевидно, она злится на него. Он, наверное, не слушается", — пошутил другой комментатор.
Вчера Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.
Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.
Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Брижит Макрон не подала руку мужу - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Брижит Макрон вновь публично унизила супруга
8 июля, 15:50
 
В миреФранцияВеликобританияВьетнамКейт МиддлтонЭммануэль МакронFrance 24
 
 
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