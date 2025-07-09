"Они расстались". В Британии сделали неожиданный вывод о Макроне и его жене
© APTПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе "Нортхолт", Великобритания. Кадр трансляции
© APT
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит выходят из самолета на военной базе "Нортхолт", Великобритания. Кадр трансляции
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают очередной казус с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая отказалась взять супруга за руку, спускаясь с трапа самолета в Великобритании.
"Я почти уверен, что они расстались и просто дожидаются окончания его срока полномочий. Она ведет себя как его мать", — высказался пользователь.
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"У нее определенно начинается деменция. В общественном месте так не ведут себя даже с теми, кого ненавидишь", — поделился мнением еще один читатель.
"Очевидно, она злится на него. Он, наверное, не слушается", — пошутил другой комментатор.
Вчера Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.
Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.
Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
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Брижит Макрон вновь публично унизила супруга
8 июля, 15:50