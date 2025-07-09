https://ria.ru/20250709/lutsk-2028048086.html
В Луцке прогремели взрывы
В Луцке прогремели взрывы - РИА Новости, 09.07.2025
В Луцке прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Луцк на фоне воздушной тревоги в Волынской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:34:00+03:00
2025-07-09T02:34:00+03:00
2025-07-09T02:34:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Луцк на фоне воздушной тревоги в Волынской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрывы в Луцке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, в Волынской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Волынская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Луцке прогремели взрывы
В Луцке после воздушной тревоги прогремели взрывы