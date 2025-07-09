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МЧС ЛНР находится в состоянии готовности из-за пожара на границе республики - РИА Новости, 09.07.2025
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21:52 09.07.2025 (обновлено: 22:00 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/lnr-2028234526.html
МЧС ЛНР находится в состоянии готовности из-за пожара на границе республики
МЧС ЛНР находится в состоянии готовности из-за пожара на границе республики - РИА Новости, 09.07.2025
МЧС ЛНР находится в состоянии готовности из-за пожара на границе республики
Задымление в небе над Луганском и Станично-Луганском округом возникло из-за горения леса в Ростовской области в 20 километрах от границ ЛНР, региональное МЧС... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:52:00+03:00
2025-07-09T22:00:00+03:00
луганская народная республика
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Задымление в небе над Луганском и Станично-Луганском округом возникло из-за горения леса в Ростовской области в 20 километрах от границ ЛНР, региональное МЧС находится в состоянии полной готовности, сообщили в правительстве региона. Ранее пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области сообщала, что в области сложилась напряженная пожарная обстановка, в регионе действуют 26 пожаров. Специалисты занимаются распределением сил и средств по тушению очагов возгораний. "Задымление на территории Станично-Луганского округа, а также дым, который виден и в небе над Луганском - из-за горения леса в Тарасовском районе Ростовской области... Пожарные службы ЛНР находятся в состоянии полной готовности на случай перехода возгорания на территорию республики", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале. Отмечается, что горящий лес находится примерно в 20 километрах от границ ЛНР.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МЧС ЛНР находится в состоянии готовности из-за пожара на границе республики

МЧС ЛНР находится в состоянии готовности из-за пожара в Ростовской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Задымление в небе над Луганском и Станично-Луганском округом возникло из-за горения леса в Ростовской области в 20 километрах от границ ЛНР, региональное МЧС находится в состоянии полной готовности, сообщили в правительстве региона.
Ранее пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области сообщала, что в области сложилась напряженная пожарная обстановка, в регионе действуют 26 пожаров. Специалисты занимаются распределением сил и средств по тушению очагов возгораний.
"Задымление на территории Станично-Луганского округа, а также дым, который виден и в небе над Луганском - из-за горения леса в Тарасовском районе Ростовской области... Пожарные службы ЛНР находятся в состоянии полной готовности на случай перехода возгорания на территорию республики", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале.
Отмечается, что горящий лес находится примерно в 20 километрах от границ ЛНР.
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