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МЧС ЛНР находится в состоянии готовности из-за пожара на границе республики

МЧС ЛНР находится в состоянии готовности из-за пожара на границе республики - РИА Новости, 09.07.2025

МЧС ЛНР находится в состоянии готовности из-за пожара на границе республики

Задымление в небе над Луганском и Станично-Луганском округом возникло из-за горения леса в Ростовской области в 20 километрах от границ ЛНР, региональное МЧС... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:52:00+03:00

2025-07-09T21:52:00+03:00

2025-07-09T22:00:00+03:00

луганская народная республика

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Задымление в небе над Луганском и Станично-Луганском округом возникло из-за горения леса в Ростовской области в 20 километрах от границ ЛНР, региональное МЧС находится в состоянии полной готовности, сообщили в правительстве региона. Ранее пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области сообщала, что в области сложилась напряженная пожарная обстановка, в регионе действуют 26 пожаров. Специалисты занимаются распределением сил и средств по тушению очагов возгораний. "Задымление на территории Станично-Луганского округа, а также дым, который виден и в небе над Луганском - из-за горения леса в Тарасовском районе Ростовской области... Пожарные службы ЛНР находятся в состоянии полной готовности на случай перехода возгорания на территорию республики", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале. Отмечается, что горящий лес находится примерно в 20 километрах от границ ЛНР.

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луганская народная республика

ростовская область

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луганская народная республика, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия