https://ria.ru/20250709/lipetsk-2028170235.html

Новые лифты установят в Липецкой области сверх плана

Новые лифты установят в Липецкой области сверх плана - РИА Новости, 09.07.2025

Новые лифты установят в Липецкой области сверх плана

В Липецкой области дополнительно выделили 200 миллионов рублей из регионального бюджета на установку 60 новых лифтов сверх запланированного, сообщил глава... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:24:00+03:00

2025-07-09T16:24:00+03:00

2025-07-09T16:24:00+03:00

липецкая область

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игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 9 июл — РИА Новости. В Липецкой области дополнительно выделили 200 миллионов рублей из регионального бюджета на установку 60 новых лифтов сверх запланированного, сообщил глава региона Игорь Артамонов. С учетом этого к 2030 году в Липецке заменят более 240 лифтов. Он уточнил, что изначально планировалось заменить свыше 180 лифтов в 70 многоэтажных домах, теперь лифты поменяют еще в 11 домах Липецка. Артамонов отметил, что новые подъемники энергосберегающие и значительно безопаснее и эстетичнее прежних. Кнопки в лифте — со шрифтом Брайля, на табло отображается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка. В среднем на замену одного лифта уходит до трех месяцев. "Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность липчан. Мы понимаем, что для многих жителей, особенно старшего поколения, замена лифта — долгожданное событие. Поэтому контролируем сроки и следим за тем, чтобы работы велись без задержек", — прокомментировал губернатор Артамонов. Он добавил, что замена лифтов старше 25 лет должна быть произведена до 15 февраля 2030 года по регламенту Таможенного союза. В указанные сроки в рамках областной программы планируется замена всех подъемников с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регоператора.

https://ria.ru/20250707/lipetsk-2027698929.html

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липецкая область, липецк, игорь артамонов, таможенный союз