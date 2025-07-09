Рейтинг@Mail.ru
Новые лифты установят в Липецкой области сверх плана - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:24 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/lipetsk-2028170235.html
Новые лифты установят в Липецкой области сверх плана
Новые лифты установят в Липецкой области сверх плана - РИА Новости, 09.07.2025
Новые лифты установят в Липецкой области сверх плана
В Липецкой области дополнительно выделили 200 миллионов рублей из регионального бюджета на установку 60 новых лифтов сверх запланированного, сообщил глава... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:24:00+03:00
2025-07-09T16:24:00+03:00
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149099/43/1490994358_0:227:2835:1822_1920x0_80_0_0_e97c2c1482af0f6e429cd9a05e90e8f4.jpg
ЛИПЕЦК, 9 июл — РИА Новости. В Липецкой области дополнительно выделили 200 миллионов рублей из регионального бюджета на установку 60 новых лифтов сверх запланированного, сообщил глава региона Игорь Артамонов. С учетом этого к 2030 году в Липецке заменят более 240 лифтов. Он уточнил, что изначально планировалось заменить свыше 180 лифтов в 70 многоэтажных домах, теперь лифты поменяют еще в 11 домах Липецка. Артамонов отметил, что новые подъемники энергосберегающие и значительно безопаснее и эстетичнее прежних. Кнопки в лифте — со шрифтом Брайля, на табло отображается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка. В среднем на замену одного лифта уходит до трех месяцев. "Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность липчан. Мы понимаем, что для многих жителей, особенно старшего поколения, замена лифта — долгожданное событие. Поэтому контролируем сроки и следим за тем, чтобы работы велись без задержек", — прокомментировал губернатор Артамонов. Он добавил, что замена лифтов старше 25 лет должна быть произведена до 15 февраля 2030 года по регламенту Таможенного союза. В указанные сроки в рамках областной программы планируется замена всех подъемников с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регоператора.
https://ria.ru/20250707/lipetsk-2027698929.html
https://ria.ru/20250630/polikliniki-2026325186.html
липецкая область
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149099/43/1490994358_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_d403c50ed710be76fab480a2053d2f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, липецк, игорь артамонов, таможенный союз
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Таможенный союз
Новые лифты установят в Липецкой области сверх плана

Лифты установят сверх плана в Липецкой области на 200 млн рублей из регбюджета

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкУстановка лифта в жилом доме
Установка лифта в жилом доме - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Установка лифта в жилом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 9 июл — РИА Новости. В Липецкой области дополнительно выделили 200 миллионов рублей из регионального бюджета на установку 60 новых лифтов сверх запланированного, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
С учетом этого к 2030 году в Липецке заменят более 240 лифтов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Педагогические и медицинские профклассы откроют в Липецкой области
7 июля, 16:08
Он уточнил, что изначально планировалось заменить свыше 180 лифтов в 70 многоэтажных домах, теперь лифты поменяют еще в 11 домах Липецка.
Артамонов отметил, что новые подъемники энергосберегающие и значительно безопаснее и эстетичнее прежних. Кнопки в лифте — со шрифтом Брайля, на табло отображается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка. В среднем на замену одного лифта уходит до трех месяцев.
"Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность липчан. Мы понимаем, что для многих жителей, особенно старшего поколения, замена лифта — долгожданное событие. Поэтому контролируем сроки и следим за тем, чтобы работы велись без задержек", — прокомментировал губернатор Артамонов.
Он добавил, что замена лифтов старше 25 лет должна быть произведена до 15 февраля 2030 года по регламенту Таможенного союза. В указанные сроки в рамках областной программы планируется замена всех подъемников с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регоператора.
Мини-поликлиника - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Более 20 мини-поликлиник построят в Липецкой области по нацпроекту
30 июня, 15:38
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала