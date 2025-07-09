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Суд в Москве дал ход иску об ограничении родительских прав блогера Лесли - РИА Новости, 09.07.2025
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07:30 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/lesli-2028065036.html
Суд в Москве дал ход иску об ограничении родительских прав блогера Лесли
Суд в Москве дал ход иску об ограничении родительских прав блогера Лесли - РИА Новости, 09.07.2025
Суд в Москве дал ход иску об ограничении родительских прав блогера Лесли
Коптевский суд Москвы назначил на 11 августа беседу по иску к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) об ограничении родительских прав, следует из картотеки... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:30:00+03:00
2025-07-09T07:30:00+03:00
происшествия
москва
россия
тульская область
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Коптевский суд Москвы назначил на 11 августа беседу по иску к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) об ограничении родительских прав, следует из картотеки дел, с которой ознакомилось РИА Новости. Мать ребенка обратилась в Коптевский суд Москвы с иском об ограничении родительских прав блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов), ее заявление было зарегистрировано еще в марте. Беседа по иску назначена на 11 августа, следует из картотеки дела. Ранее женщина обращалась в суд с иском о признании его отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По версии следствия, он побуждал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Кириллов, по предварительным данным, находится за границей. В минувшую пятницу в Тульской области был задержан один из последователей блогера Алексей Башин. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого был найден сертификат о прохождении курса Лесли, затем его доставили в Москву. Дело возбуждено по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). Тверской суд Москвы арестовал Башина на два месяца. На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его во вторник в изолятор на 11 суток.
https://ria.ru/20250627/arest-2025871581.html
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происшествия, москва, россия, тульская область, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Тульская область, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве дал ход иску об ограничении родительских прав блогера Лесли

Суд 11 августа рассмотрит иск к блогеру Лесли об ограничении родительских прав

© Фото : соцсети Александра Кириллова Александр Кириллов (Алекс Лесли)
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : соцсети Александра Кириллова
Александр Кириллов (Алекс Лесли) . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Коптевский суд Москвы назначил на 11 августа беседу по иску к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) об ограничении родительских прав, следует из картотеки дел, с которой ознакомилось РИА Новости.
Мать ребенка обратилась в Коптевский суд Москвы с иском об ограничении родительских прав блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов), ее заявление было зарегистрировано еще в марте.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Двоих пикаперов, пристававших к девушкам в центре Москвы, арестовали
27 июня, 16:28
Беседа по иску назначена на 11 августа, следует из картотеки дела.
Ранее женщина обращалась в суд с иском о признании его отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов.
Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ).
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию
27 июня, 12:20
По версии следствия, он побуждал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Кириллов, по предварительным данным, находится за границей.
В минувшую пятницу в Тульской области был задержан один из последователей блогера Алексей Башин. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого был найден сертификат о прохождении курса Лесли, затем его доставили в Москву. Дело возбуждено по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). Тверской суд Москвы арестовал Башина на два месяца.
На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его во вторник в изолятор на 11 суток.
Алексей Башин, последователь блогера Алекса Лесли в Тверском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца
28 июня, 15:32
 
ПроисшествияМоскваРоссияТульская областьАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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