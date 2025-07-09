https://ria.ru/20250709/lesli-2028065036.html
Суд в Москве дал ход иску об ограничении родительских прав блогера Лесли
Суд в Москве дал ход иску об ограничении родительских прав блогера Лесли - РИА Новости, 09.07.2025
Суд в Москве дал ход иску об ограничении родительских прав блогера Лесли
Коптевский суд Москвы назначил на 11 августа беседу по иску к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) об ограничении родительских прав, следует из картотеки... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:30:00+03:00
2025-07-09T07:30:00+03:00
2025-07-09T07:30:00+03:00
происшествия
москва
россия
тульская область
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Коптевский суд Москвы назначил на 11 августа беседу по иску к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) об ограничении родительских прав, следует из картотеки дел, с которой ознакомилось РИА Новости. Мать ребенка обратилась в Коптевский суд Москвы с иском об ограничении родительских прав блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов), ее заявление было зарегистрировано еще в марте. Беседа по иску назначена на 11 августа, следует из картотеки дела. Ранее женщина обращалась в суд с иском о признании его отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По версии следствия, он побуждал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Кириллов, по предварительным данным, находится за границей. В минувшую пятницу в Тульской области был задержан один из последователей блогера Алексей Башин. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого был найден сертификат о прохождении курса Лесли, затем его доставили в Москву. Дело возбуждено по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). Тверской суд Москвы арестовал Башина на два месяца. На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его во вторник в изолятор на 11 суток.
https://ria.ru/20250627/arest-2025871581.html
https://ria.ru/20250627/bloger-2025785205.html
https://ria.ru/20250628/lesli--2026022571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, тульская область, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Тульская область, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве дал ход иску об ограничении родительских прав блогера Лесли
Суд 11 августа рассмотрит иск к блогеру Лесли об ограничении родительских прав
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Коптевский суд Москвы назначил на 11 августа беседу по иску к блогеру Алексу Лесли (Александр Кириллов) об ограничении родительских прав, следует из картотеки дел, с которой ознакомилось РИА Новости.
Мать ребенка обратилась в Коптевский суд Москвы
с иском об ограничении родительских прав блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов
), ее заявление было зарегистрировано еще в марте.
Беседа по иску назначена на 11 августа, следует из картотеки дела.
Ранее женщина обращалась в суд с иском о признании его отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов.
Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
В пресс-службе СК РФ
ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ).
По версии следствия, он побуждал своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Кириллов, по предварительным данным, находится за границей.
В минувшую пятницу в Тульской области
был задержан один из последователей блогера Алексей Башин. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого был найден сертификат о прохождении курса Лесли, затем его доставили в Москву. Дело возбуждено по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). Тверской суд Москвы арестовал Башина на два месяца.
На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его во вторник в изолятор на 11 суток.