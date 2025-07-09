https://ria.ru/20250709/leopard-2028055885.html

Победительница телевикторины "Умнее всех" стала хранителем леопарда

Победительница телевикторины "Умнее всех" стала хранителем леопарда - РИА Новости, 09.07.2025

Победительница телевикторины "Умнее всех" стала хранителем леопарда

Победительница телевикторины "Умнее всех" на телеканале "Пятница!" стала хранителем дальневосточного леопарда Leo 283F, сообщила журналистам дирекция... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:03:00+03:00

2025-07-09T05:03:00+03:00

2025-07-09T10:39:00+03:00

приморский край

дальний восток

нарва

софия (королева испании)

стивен сигал

памела андерсон

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Победительница телевикторины "Умнее всех" на телеканале "Пятница!" стала хранителем дальневосточного леопарда Leo 283F, сообщила журналистам дирекция заповедников "Земля леопарда"."Победитель суперфинала известной телевикторины "Умнее всех", тринадцатилетняя София Уденгаард, присоединилась к программе по сохранению редчайших крупных кошек — дальневосточных леопардов. София стала хранителем одного из обитателей национального парка "Земля леопарда" — самки Leo 283F, подарив ей имя Дуся", — говорится в заявлении.София Уденгаард решила поддержать природоохранные инициативы. В качестве победительницы она получила денежный приз, часть которого направили на сохранение дальневосточных леопардов, обитающих в Приморском крае."Мне всегда нравились дикие кошки, особенно тигры и дальневосточные леопарды. Одной из целей, мотивирующих меня победить в суперфинале телевикторины "Умнее всех", была отправка части выигрыша в национальный парк Дальнего Востока, чтобы помочь восстановлению популяции этих прекрасных животных!" — отметила София Уденгаард, слова которой приводит дирекция.Победительнице выпала честь дать имя дикой хищнице, а также получать обновленную информацию о своей подопечной благодаря фотоловушкам, установленным на особо охраняемой природной территории."Я решила назвать Leo 283F Дусей в честь кота, который был у мамы в детстве. Он был очень воинственный и меховой, и хорошо знал команду "Дуся, кушать!". К тому же у этого имени есть красивая полная форма — Дульсинея Амурская. Думаю, что имя Дуся такое же милое и теплое, как его обладательница", — добавила она.Леопард Leo 283F — молодая хищница в возрасте около четырех лет, обитающая в центральной части национального парка, вблизи долины реки Нарва. Территориальное размещение обеспечивает хищнице доступ к добыче и укрытиям. Она часто исследует свою территорию, демонстрируя высокий уровень приспособляемости к непредсказуемым условиям дикой природы.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых кошек этого подвида.

https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html

https://ria.ru/20250127/leopard-1995657948.html

https://ria.ru/20250102/leopard-1992280865.html

приморский край

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нарва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, дальний восток, нарва, софия (королева испании), стивен сигал, памела андерсон, общество