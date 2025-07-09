Победительница телевикторины "Умнее всех" стала хранителем леопарда
Победительница телевикторины "Умнее всех" стала хранителем леопарда Leo 283F
Леопард Leo 283F Дуся. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Победительница телевикторины "Умнее всех" на телеканале "Пятница!" стала хранителем дальневосточного леопарда Leo 283F, сообщила журналистам дирекция заповедников "Земля леопарда".
"Победитель суперфинала известной телевикторины "Умнее всех", тринадцатилетняя София Уденгаард, присоединилась к программе по сохранению редчайших крупных кошек — дальневосточных леопардов. София стала хранителем одного из обитателей национального парка "Земля леопарда" — самки Leo 283F, подарив ей имя Дуся", — говорится в заявлении.
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София Уденгаард решила поддержать природоохранные инициативы. В качестве победительницы она получила денежный приз, часть которого направили на сохранение дальневосточных леопардов, обитающих в Приморском крае.
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"Мне всегда нравились дикие кошки, особенно тигры и дальневосточные леопарды. Одной из целей, мотивирующих меня победить в суперфинале телевикторины "Умнее всех", была отправка части выигрыша в национальный парк Дальнего Востока, чтобы помочь восстановлению популяции этих прекрасных животных!" — отметила София Уденгаард, слова которой приводит дирекция.
Победительнице выпала честь дать имя дикой хищнице, а также получать обновленную информацию о своей подопечной благодаря фотоловушкам, установленным на особо охраняемой природной территории.
"Я решила назвать Leo 283F Дусей в честь кота, который был у мамы в детстве. Он был очень воинственный и меховой, и хорошо знал команду "Дуся, кушать!". К тому же у этого имени есть красивая полная форма — Дульсинея Амурская. Думаю, что имя Дуся такое же милое и теплое, как его обладательница", — добавила она.
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"Хранители" леопарда — это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами уже стали актеры Стивен Сигал и Памела Андерсон, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.
Леопард Leo 283F — молодая хищница в возрасте около четырех лет, обитающая в центральной части национального парка, вблизи долины реки Нарва. Территориальное размещение обеспечивает хищнице доступ к добыче и укрытиям. Она часто исследует свою территорию, демонстрируя высокий уровень приспособляемости к непредсказуемым условиям дикой природы.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых кошек этого подвида.
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