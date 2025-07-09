Рейтинг@Mail.ru
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/labubu-2028118206.html
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак - РИА Новости, 09.07.2025
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак
Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:33:00+03:00
2025-07-09T12:33:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021796318_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_873ac0548b7c5b0fa4d1c4dca061cb49.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. Компания подала заявку 4 июля 2025 года. Помимо игрушек Pop Mar хочет производить и продавать в России под этим названием уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
https://ria.ru/20250629/moshennichestvo-2026091652.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021796318_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_083337f263aae8a8147a72d9651540a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак

Китайская компания Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Игрушка Лабубу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента.
Компания подала заявку 4 июля 2025 года. Помимо игрушек Pop Mar хочет производить и продавать в России под этим названием уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Москвичка заказала Лабубу в Telegram, но стала жертвой аферистов
29 июня, 07:22
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала