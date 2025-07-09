https://ria.ru/20250709/labubu-2028118206.html

Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак

Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак - РИА Новости, 09.07.2025

Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать в России товарный знак

Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:33:00+03:00

2025-07-09T12:33:00+03:00

2025-07-09T12:33:00+03:00

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Производитель игрушек Лабубу Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Labubu, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента. Компания подала заявку 4 июля 2025 года. Помимо игрушек Pop Mar хочет производить и продавать в России под этим названием уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.

https://ria.ru/20250629/moshennichestvo-2026091652.html

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)