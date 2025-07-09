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Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек - РИА Новости, 09.07.2025
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09:40 09.07.2025 (обновлено: 09:43 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kursk-2028076404.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек - РИА Новости, 09.07.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек
Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на городской пляж в Курске, по уточненным данным, возросло до 10 человек, сообщили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:40:00+03:00
2025-07-09T09:43:00+03:00
курск
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на городской пляж в Курске, по уточненным данным, возросло до 10 человек, сообщили в среду РИА Новости в экстренных службах."По уточненной информации на утро среды, в результате атаки беспилотников ВСУ на городской пляж Курска пострадали десять человек", - сообщили в экстренных службах.ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек.
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96
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курск, происшествия
Курск, Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске достигло десяти человек

© Фото : соцсетиОбломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске
Обломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : соцсети
Обломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на городской пляж в Курске, по уточненным данным, возросло до 10 человек, сообщили в среду РИА Новости в экстренных службах.
"По уточненной информации на утро среды, в результате атаки беспилотников ВСУ на городской пляж Курска пострадали десять человек", - сообщили в экстренных службах.
ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек.
Хинштейн в больнице, куда доставили пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску
08:06
 
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