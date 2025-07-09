https://ria.ru/20250709/kursk-2028076404.html

Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек

Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек - РИА Новости, 09.07.2025

Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на городской пляж в Курске, по уточненным данным, возросло до 10 человек, сообщили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:40:00+03:00

2025-07-09T09:40:00+03:00

2025-07-09T09:43:00+03:00

курск

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на городской пляж в Курске, по уточненным данным, возросло до 10 человек, сообщили в среду РИА Новости в экстренных службах."По уточненной информации на утро среды, в результате атаки беспилотников ВСУ на городской пляж Курска пострадали десять человек", - сообщили в экстренных службах.ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек.

https://ria.ru/20250709/postradavshie-2028067189.html

курск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курск, происшествия