https://ria.ru/20250709/kursk-2028076404.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек - РИА Новости, 09.07.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек
Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на городской пляж в Курске, по уточненным данным, возросло до 10 человек, сообщили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:40:00+03:00
2025-07-09T09:40:00+03:00
2025-07-09T09:43:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на городской пляж в Курске, по уточненным данным, возросло до 10 человек, сообщили в среду РИА Новости в экстренных службах."По уточненной информации на утро среды, в результате атаки беспилотников ВСУ на городской пляж Курска пострадали десять человек", - сообщили в экстренных службах.ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек.
https://ria.ru/20250709/postradavshie-2028067189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло десяти человек
Число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске достигло десяти человек